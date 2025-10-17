Gilberto Mora es la sensación del futbol mexicano. Desde el año pasado que debuto a los 15 años con Xolos, más de uno de aventuró a ponerle la etiqueta de crack. A su corta edad y carrera, ahora se habla de que varios equipos de Europa lo quieren una vez que cumpla la mayoría de edad.

Sin embargo, pese a que deberá esperar para cruzar el charco, las posibilidades de que dispute su primer Mundial con la Selección Mexicana son muchas. Javier Aguirre lo tiene contemplado y más de uno cree que se convertirá en una figura del torneo.

¿Qué opina Antonio Mohamed de Gilberto Mora?

Gilberto Mora actualmente es un jugador titular en Xolos, donde suma más experiencia de cara al Mundial 2026. No obstante, pese a que recién cumplió 17 años, no se notan dentro de la cancha.

Antonio Mohamed, entrenador del Toluca, aseguró que la calidad de Morita está sobrada, debido a que cuando le toca estar en la cancha luce como una persona con mucho recorrido en la cancha, pese a su juventud.

“Sobrada... está sobrada. Me encanta, ahora cuando vayamos a Tijuana lo vamos a cuidar un poquito más, me encanta. A los 18 años va a ser vendido, tiene una calidad, juega como un adulto, se aguanta los golpes, pisa el área, se tira como volante, tiene buena pelota parada”, contó en charla con TUDN..

Por otra parte, el Turco aseguró que la edad no importa cuando uno está convocado en la Selección Mayor, debido a que por algo es considerado. Mohamed agregó que todo lo que ha logrado Gil Mora se lo ha ganado.

“Tratarlo como uno más, si va con la Selección Mayor no importa la edad que tenga, con 35 o 17, es un jugador más y va a competir por un puesto. Ha pasado con jugadores en Argentina que han llegado a la selección, este chico deslumbra acá y se lo gana”, contó.