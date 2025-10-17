Gilberto Mora fue el jugador que más reflectores se llevó en la Selección Mexicana Sub-20 que participó en el Mundial de Chile, lo que ha generado versiones de que varios equipos de Europa lo tienen en la mira para ficharlo el próximo año que cumple la mayoría de edad.

Sin embargo, el canterano de Xolos no es el único que despertó el interés de instituciones de la élite. incluso, habría casos que se concretarían antes que el de Morita, como el de Obed Vargas, que tiene todo para dar el salto al Viejo Continente en las próximas semanas.

¿Obed Vargas está cerca del Chelsea?

Obed Vargas fue uno de los jugadores más destacados de México Sub-20 en el Mundial, ya que se adueñó del medio campo junto a Elías Montiel y no sólo mostró experiencia y liderazgo, además mostró carácter en momentos complicados.

Si bien se apagó un poco en Cuartos de Final frente a Argentina, su calidad es innegable dentro del terreno de juego. Se ha rumorado que son varios los clubes que desean hacerse de sus servicios, pero habría uno que ya tomó la delantera.

Se trata del Chelsea de Inglaterra, que tendría en mente fichar al jugador mexicano para el próximo mercado de fichajes de invierno. Según ‘The Telegraph’ el cuadro Blue ya estaría informándose del estatus de Obed para saber sus pretensiones.

Una de las ventajas que tendría Vargas es el hecho de que no ha renovado con el Seattle Sounders de la MLS, por lo que existe la posibilidad de que llegue libre a la Premier League.

Al tener la doble nacionalidad (mexicoestadounidense), el idioma no sería un problema para que el jugador de 20 años para su adaptación, lo que es un plus para que se desarrolle fuera del continente.

Hasta el momento son meras especulaciones su salida, ya que no hay nada oficial. No obstante, Obed Vargas tiene un camino a modo para dejar América y perseguir el sueño de jugar en Europa.