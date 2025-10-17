Alexis Vega es mejor asistidor que Lionel Messi, Lamine Yamal o Raphinha

Alexis Vega revalorizó su carrera luego de que salió de Chivas. Toluca, equipo que lo formó como futbolista decidió darla una nueva oportunidad y no decepcionó, debido a que se convirtió en el líder del equipo y logró junto a sus compañeros acabar con la sequía de títulos.

Desde hace más de un año el Gru no sólo es el mejor de los Diablos Rojos sino uno de los futbolistas más destacados del futbol mexicano, por lo que ha sido constantemente llamado por Javier Aguirre en el tri, donde todavía tiene el pendiente de hacerse uno de los referentes.

¿Alexis Vega es de los mejores asistidores?

Alexis Vega la está rompiendo en la Liga MX con el Toluca y, por increíble que parezca, sus actuaciones en la Liga MX han generado que los ojos del mundo estén sobre él debido a su desempeño en la cancha.

No es para menos, según una estadística Vega es mejor que Lionel Messi (Inter Miami) o Lamine Yamal y Raphinha del Barcelona en cuestión de ceder goles a sus compañeros.

El portal Statiskicks señaló que Alexis es uno de los mejores asistentes del mundo, ya que se ubica entre el Top 5 junto a jugadores de la calidad del Paris Saint-Gemain y Bayern Múnich.

Dicha página web, en lo que va del año el atacante del Toluca registra 20 asistencias, sin contar amistosos y partidos con la Selección Mexicana, lo que lo colocan como uno de los que más brillan.

El primero logar lo ostenta Joel Amoroso, quien milita en The Strongest de Bolivia con 23 pases de gol; Bradley Barcola, una de las joya del PSG suma 21; Michael Olise del Bayern Múnich con 20 (empatado con Alexis Vega) y Riyad Mahrez del Al Ahli con 19.

De esta manera Vega confirma que atraviesa el mejor momento de su carrera, aunque muchos le exigen que ese desempeño los traslade a la Selección nacional que el próximo año albergará el Mundial 2026.