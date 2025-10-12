Con apenas 16 años, Gilberto Mora ha irrumpido con fuerza en el panorama internacional como una de las joyas más prometedoras del futbol mexicano.

Una etiqueta que fue confirmada en la Copa del Mundo Sub-20 celebrada en Chile, donde, gracias a su talento y liderazgo, fue uno de los elementos más destacados de la Selección Mexicana.

El trabajo de Mora, quien sueña con llegar pronto al balompié europeo, fue reconocido por su entrenador Eduardo Arce, quien luego de tenerlo como referente, no dudó en lanzar elogios sobre su capacidad dentro y fuera de la cancha.

Con el dolor aún latente por la eliminación del Tricolor en el Mundial de la categoría, Arce —con experiencia ya en la Liga MX— externó su deseo de ver a Mora llegar a la Copa del Mundo de 2026, bajo las órdenes de Javier Aguirre.

¿Qué fue lo que dijo Eduardo Arce sobre Gilberto Mora?

"Gilberto Mora es un chico muy maduro que tiene un futuro prometedor. No hay necesidad de recordarle que tenga los pies en la tierra y que despliegue el futbol que conocemos. La decisión es de Javier Aguirre; él sabe lo que puede dar, y esperemos que así sea", mencionó Arce.

Gilberto, quien buscará seguir en el radar del Tricolor con sus actuaciones en Xolos de Tijuana, ha jugado con el equipo mayor de México un total de tres partidos oficiales, incluyendo la conquista de la Copa Oro.