Critican al balón oficial del Mundial 2026, Trionda; lo comparan con el Jabulani

Hace un par de semanas se presentó de manera oficial el balón que se utilizará el Mundial 2026: Trionda. El diseño ha dividido opiniones entre los aficionados, debido a que muchos consideran que no combinan los colores referentes a México, Estados Unidos y Canadá, anfitriones del torneo.

Y las críticas ahora no únicamente serían estéticas, debido a que un video que ha ganado mucha relevancia en redes sociales señala que los jugadores tendrán muchas dificultades con este esférico, recordando lo que ya sucedió en el pasado con el Jabulani en Sudáfrica 2010.

¿Trionda es igual que Jabulani?

La Fecha FIFA de octubre sirvió para que en algunos partidos de preparación las selecciones ya usaran al Trionda y se vayan acostumbrando a sus características de cara al Mundial 2026.

Hasta el momento no ha habido reacciones o quejas cobre el desempeño del esférico dentro del terreno de juego, aunque son pocos los jugadores los que han estado en contacto con él.

Sin embargo, en redes sociales apareció una evidencia de que su manioabrilidda no sería la mejor para los jugadores que estén en la próxima Copa del Mundo, esto debido al diseño de la redonda.

En un video de Tik Tok de Álvaro López Sordo con Carlos Carri, el creador de contenido deportivo señaló que hay evidencia de que el manejo del Trionda será igual de complicado para los jugadores que el Jabulani.

Yamal grabó un video con el Trionda del Mundial 2026 y no pudo anotar ningún gol. Foto: Especial

Hace unas semanas se filtró un video de Lamine Yamal donde estaba grabando un comercial y manipulaba el Trionda. En el corto se le veía quitándose rivales y justo cuando remataba, el balón siempre salía lejos de la portería.

Pese a ser un ambiente controlado y a modo, el futbolista del Barcelona no era capaza de darle dirección de gol al esférico. Carlos Carri señaló que esto se debe a que el diseño es muy parecido al de Sudáfrica 2010, motivo por el que más de un futbolista estará en predicamentos cuando le toque golpear el balón oficial del Mundial 2026.