El entorno del futbol mexicano se ha convulsionado desde el mediodía de este jueves 20 de noviembre luego que se diera a conocer que el padre de uno de los jugadores del Club América fue detenido por las autoridades del Estado de México presuntamente por haber robado un transporte de carga que contenía ropa deportiva.

De acuerdo con la última información que circula en las redes sociales, elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, en coordinación con la Fiscalía General de Justicia Estatal, detuvieron al individuo, quien formaría parte de una banda dedicada a este tipo de actividades ilícitas.

El operativo se desencadenó tras el reporte del robo de un tráiler cargado con ropa y tenis de la marca deportiva Nike. Esto gracias al seguimiento a través de las cámaras del C5 y recorridos terrestres, los agentes localizaron la unidad en una zona del municipio de Ecatepec.

Al interceptar el vehículo, aseguraron tanto la mercancía, cuyo valor preliminar podría superar los cientos de miles de pesos, así como a varios implicados, entre ellos el padre del jugador americanista.

De acuerdo con las primeras investigaciones, la organización delictiva operaba principalmente en corredores logísticos y rutas del Estado de México donde circulan transportes de empresas textiles y de paquetería. Los asaltos se concentraban en mercancía de alto valor comercial, como la sustraída en esta ocasión.

¿Quién es el jugador del América cuyo padre fue detenido acusado por robo a transporte carga?

El detenido respondería al nombre de Bernabé Arriaga, padre del mediocampista azulcrema Diego Arriaga. Fue capturado como presunto integrante de una banda dedicada al robo de transporte de carga.

El caso, que fue compartido por la cuenta de X del reportero Carlos Jiménez, mejor conocido como C4, cobró relevancia mediática al confirmarse la relación familiar con Diego Arriaga, joven canterano americanista de 21 años de edad, quien principalmente juega con las categorías menores del conjunto de Coapa, pero que ya suma minutos con el primer equipo.

Hasta el momento, ni el Club América ni el propio futbolista han emitido declaración oficial respecto a la detención de su padre.