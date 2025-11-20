En el futbol mexicano, las relaciones sentimentales entre jugadores y figuras del mundo del espectáculo son tan comunes que prácticamente forman parte del día a dia del deporte y el entretenimiento.

Actrices, cantantes, modelos e incluso conductoras de televisión han protagonizado romances con futbolistas, muchas veces convirtiéndose en portadas de revistas y temas obligados en programas de chisme deportivo.

Lee también: Cuauhtémoc Blanco se arde en Clásico de Leyendas y mete entrada criminal al 'Venado' Medina

Lo que empieza como un flechazo en alguna fiesta, antro o evento de marcas termina alimentando durante meses (o años) a la prensa rosa, que encuentra en estas parejas una mina de oro de clics, rating y ventas.

Pero esto no es nuevo, la combinación de balón y reflector ha sido una constante desde hace algunos años. Por ello, varios seleccionados nacionales han sido protagonistas de estas historias de amor mediáticas.

Entre estos jugadores se encuentra Cuauhtémoc Blanco, exjugador de las Águilas del América y de la Selección Mexicana, quien en su haber cuenta con una larga lista de romances con algunas personalidades del mundo del espectáculo

¿Quiénes han sido las parejas famosas de Cuauhtémoc Blanco?

Una de sus primeras parejas públicas del 'Cuau' fue la actriz y conductora Liliana Lago. Con ella tuvo a su hija Bárbara, pero la relación se derrumbó entre fuertes acusaciones. Según versiones de la época, Blanco comenzó un romance con Galilea Montijo mientras todavía estaba con la apodada 'Nacha Plus', lo que provocó una separación escandalosa.

Liliana Lago y Cuauhtémoc Blanco. FOTOS: Especial / Imago7

El romance con Galilea Montijo se convirtió en el más mediático de todos. Empezaron a salir en 2002, cuando ella participaba en Big Brother VIP, y rápidamente se volvieron la pareja favorita de la prensa rosa.

Durante tres años hablaron incluso de boda, pero en 2005 todo terminó. Montijo confesó después que la causa fue la infidelidad de Blanco, a quien describió como “muy ojo alegre”.

Galilea Montijo. Especial

Después del huracán con Galilea, Blanco inició una relación más discreta con la actriz Rossana Nájera. Aunque la prensa los seguía, ellos intentaron mantener un perfil bajo. Nájera siempre ha hablado con respeto del exfutbolista y asegura que le guarda cariño.

Nunca se conocieron los motivos exactos de la ruptura, aunque circularon rumores de terceros en discordia.

Sandra Montoya fue otra de las mujeres que compartió escenario con el americanista en su época dorada. La actriz no tuvo reparos en declarar que terminó con él por sus constantes infidelidades.

Marisol González también apareció en la lista de conquistas de Blanco. Aunque nunca confirmaron oficialmente la relación, los rumores señalaban que salían mientras él mantenía otro romance paralelo.

Su cercanía nació en programas de televisión deportiva, pero la historia quedó en un breve capítulo sin mayor trascendencia.

Tras años de relaciones tormentosas y titulares incómodos, Cuauhtémoc Blanco encontró estabilidad con la modelo brasileña Natalia Rezende, con quien se casó en 2015.