La rivalidad entre América y Guadalajara es una de las más importantes en el futbol mexicano, por lo que no es sorpresa que los juegos entre ambas instituciones se vivan con gran intensidad.

Esto sin importar si se trata de encuentros en la Liga MX, torneos internacionales, amistosos o incluso partidos de leyendas, donde la pasión por defender los colores se desborda.

Una muestra de esto se dio recientemente en un juego amistoso de exfutbolistas de ambos equipos, en el que los reflectores se los llevó Cuauhtémoc Blanco, quien realizó una brutal entrada a un rival.

El incidente ocurrió en un partido de leyendas que reunía a glorias de ambos clubes, reviviendo la eterna enemistad entre las Águilas y las Chivas.

¿Cómo ocurrió la entrada de Cuauhtémoc Blanco sobre el 'Venado' Medina?

Aunque se trataba de un encuentro sin nada en juego, la garra y el orgullo no desaparecen. Blanco, eterno símbolo del América y la Selección Mexicana, no dudó en intervenir cuando sintió que el árbitro omitió una falta previa.

El exfutbolista de las Águilas decidió seguir la acción y, ante el control del balón de Alberto Medina, Blanco lanzó una patada por detrás al rojiblanco, quien quedó en el césped quejándose del dolor.

La patada, directa y sin contemplaciones, impactó en la pierna del Venado, exdelantero de Chivas conocido por su velocidad y regates en la era dorada del Rebaño.

El video de la acción se viralizó rápidamente en plataformas como TikTok, acumulando miles de vistas en horas.

De hecho la polémica no se hizo esperar. Algunos usuarios de redes sociales se fueron con todo en contra del exjugador del equipo de Coapa al calificar su entrada como innecesaria en un partido de veteranos, mientras que otros tantos defendieron a Blanco argumentando que el silbante falló en su labor.

Mientras tanto, Medina se levantó tras la atención médica y continuó jugando, sin mayores consecuencias reportadas, pero llevándose el 'recuerdito' del 'Cuau', quien salió al terreno de juego para vivir el Clásico del futbol mexicano como en los viejos tiempos.