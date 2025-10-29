En las últimas semanas, el exfutbolista mexicano Santiago Fernández ha regresado al centro de la atención pública tras revivir una antigua polémica con el narrador de TV Azteca, Christian Martinoli.

Todo comenzó con unas declaraciones del exjugador durante una charla con el comentarista de TUDN Antonio de Valdés, sobre aquella narración icónica del cronista de TV Azteca durante el Preolímpico rumbo a los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, donde Fernández falló oportunidades claras de gol en un partido contra Haití.

Esta situación ha generado una serie de intercambios de mensajes e indirectas entre ambos, avivando el interés de los aficionados al futbol y trayendo de vuelta la famosa frase de Martinoli: "¿De qué te vas a disfrazar?".

El incidente ocurrió previo a los Juegos Olímpicos de 2008, en un duelo crucial para la Selección Mexicana entonces dirigida por Hugo Sánchez. México venció 5-1 a Haití, pero un gol permitido por Guillermo Ochoa eliminó al equipo de la clasificación olímpica.

Las fallas de Fernández en jugadas de gol lo colocaron en el ojo del huracán, costándole el puesto a 'Hugol' como entrenador y marcando al jugador con un estigma de por vida.

Según el propio Fernández, la frase "de qué te vas a disfrazar" se convirtió en un peso constante que lo ha perseguido a lo largo de los años.

Santiago Fernández publicó una carta en video donde criticó aquella narración de Martinoli, exponiendo su perspectiva sobre cómo aquel comentario impactó su carrera y vida personal.

¿Cómo fue el reto que Santiago Fernández lanzó a Christian Martinoli?

Ahora, Fernández lanzó un reto público a Martinoli para reunirse cara a cara. En un mensaje compartido en sus redes, el exjugador expresó: “Querido Christian, en los últimos días se ha hablado mucho del tema y se ha generado polémica que realmente creo que no aporta nada, en la cual no pienso seguir abonando. Creo que los dos tenemos una responsabilidad mucho mayor más allá y realmente hacer algo que le sume a la gente que nos está escuchando”.

“Me gustaría invitarte a que cada uno, a su manera, pueda compartir su experiencia buscando generar un impacto positivo a la gente”, detalló.

En un tono conciliador y desafiante a la vez, Fernández agregó: “O si así lo deseas, cada uno aporte de manera independiente, capaz y en una de esas te puedo decir de qué me he estado disfrazando todos estos años”.

“La idea es que todo lo que se genere en dicho evento sea donado a una fundación o causa social que tú elijas. Espero que te animes, espero tu respuesta, te mando un abrazo”, concluyó su invitación.

Han transcurrido más de 24 horas desde que Santiago Fernández lanzó esta propuesta, y hasta el momento no ha llegado ninguna respuesta por parte de Christian Martinoli.