Aaron Ramsey y su familia han atravesado por uno de los momentos más angustiosos desde su llegada a México. La desaparición de su perrita 'Halo' en San Miguel de Allende, Guanajuato, ha envuelto al jugador y sus seres queridos en una profunda desesperación e incertidumbre.

La mascota, que era un miembro querido dentro de su hogar, se extravió sin dejar rastro alguno, generando un dolor inmenso que ha trascendido las canchas de futbol.

La perrita 'Halo' fue dejada en un sitio especializado de cuidado de mascotas, pero desde allí desapareció misteriosamente, movilizando no solo a la familia Ramsey, sino también a la afición auriazul y a miles de usuarios en redes sociales.

Lee también: Aaron Ramsey mantiene la esperanza de encontrar a su perrita Halo: "Estamos rezando"

Han transcurrido algunas semanas sin ninguna noticia sobre su paradero, lo que ha intensificado la preocupación y el llamado desesperado por información que ayude a localizarla.

Aaron, quien ofreció una cuantiosa suma de dinero como recompensa, ha compartido detalles de su mascota, rogando por cualquier pista que pueda reunirlo con su fiel compañera.

Sin embargo, todo parece indicar que la esperanza ya se agotó, pues el futbolista galés junto a su esposa Colleen, se unieron a la celebración del Día de Muertos, una tradición mexicana emblemática, para rendirle un homenaje.

¿Cómo fue el mensaje de la familia Ramsey para su perrita 'Halo'?

En un video que compartió en su cuenta de Instagram de ambos muestran un camino de cempasúchil hacia perritos y gatos en el cielo, expresó: "Soy cristiana, pero hoy reconozco esta hermosa tradición mexicana. Estamos pensando en ti, Halo, siempre".

Con este mensaje se entiende que los Ramsey han tomado resignación ante la falta de esperanzas de encontrarla con vida.

Otra ilustración compartida muestra a una perrita adornada con motivos del Día de Muertos, rodeada de flores de cempasúchil, acompañada del texto: "We hope you will come back but if you have passed on we hope you know that we think of you and love you always (Esperamos que regreses, pero si has fallecido, esperamos que sepas que pensamos en ti y te amamos siempre)".