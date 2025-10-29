La ilusión tricolor está más viva que nunca. La Selección Mexicana Femenil afronta un enorme reto esta mañana, cuando se vea las caras con Paraguay, en los octavos de final de la Copa del Mundo Sub-17.

El equipo que dirige Miguel Gamero tendrá que mejorar el funcionamiento que tuvo en la fase de grupos, ya que en los dos partidos que ganó (Países Bajos y Camerún), sufrió para anotar, y en la derrota padecida (Corea del Norte), mostró fragilidad defensiva.

En este duelo contra la Albirroja, ya “no hay margen de error”, por lo que, al interior del vestuario, son conscientes de que necesitan encararlo de la mejor manera posible. “[Vamos a] afrontarlo con la responsabilidad de que es un partido definitivo. El que gane continúa y el que no, está fuera. Es nuestra final. Haremos un buen partido para lograr el objetivo, que es estar en la siguiente ronda”, declaró el timonel.

La Selección Nacional Sub-17 Femenil se alista para si duelo de Octavos de Final en el Mundial de la categoría. FOTO: @FMF

Sobre Paraguay, que se mantiene invicto en la justa mundialista con dos victorias (Zambia y Nueva Zelanda) y un empate (Japón), Gamero prefiere centrar la atención en su equipo, porque “en estas instancias, cualquier rival es peligroso.

¿Cuándo y dónde ver el México vs Paraguay?

La Selección Mexicana Femenil Sub 17 buscará su boleto a los Cuartos de Final del Mundial de la categoría, este miércoles frente a su similar de Paraguay.

La Selección de Italia que goleó 4-0 a Nigeria, ya espera al ganador de este compromiso entre México y las guaranís.

Fecha: Miércoles 29 de octubre

Horario: 09:00 am

Transmisión: TUDN, ViX y FIFA+

