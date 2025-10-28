La presentación de la playera que México utilizará en el Mundial 2026 está muy cerca. Se sabe que para el partido ante Paraguay de la Fecha FIFA de noviembre que se llevará a cabo en San Antonio, Texas, los aficionados podrán ver a los futbolistas con la nueva prenda.

El diseño todavía genera muchas dudas, debido a que es amado por muchos y odiados por otros tantos, debido a que si bien está inspirada en la que el Tri utilizó en Francia 98, no termina de convencer a todos.

¿Cuánto costará la playera de México del Mundial 2026?

En redes sociales se ha debatido mucho respecto a la playera que la Selección Mexicana utilizará durante el Mundial 2026, torneo que organizarán junto a Canadá y Estados Unidos.

No ha todos les ha gustado el diseño, debido a que consideran que por ser uno de los anfitriones, esperan algo espectacular. La indumentaria tiene la esencia del que se usó durante el Mundial de Francia 98, con el Tonatiuh del Calendario Azteca en la parte frontal.

Y recientemente se generó una nueva polémica alrededor de la casaca nacional. en esta ocasión muchos fanáticos del cuadro tricolor pegaron el grito en el cielo cuando supieron cuánto costará el jersey.

Este sería el precio por la playera versión jugador que la Selección Mexicana usará en el Mundial 2026. Foto: Especial

En internet apareció una imagen que muestra el precio de la playera de México para la Copa del Mundo y no le agradó a nadie la idea de gastar tanto dinero en la prenda. Y no es para menos, serán casi 3 mil doscientos pesos.

Pese a que no se especifica en la fotografía que se viralizó, se trataría de la versión jugador, que usualmente son las más caras de las que sacan a la venta. De momento no se conocen los demás costos y será hasta mediado del próximo mes que los aficionados los sepan y decidan si la compran o no.