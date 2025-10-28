En mayo del presente año, Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, reveló que la reapertura del Estadio Azteca será el 28 de marzo de 2026, a menos de tres meses para la inauguración de la Copa del Mundo.

Mikel Arriola, Comisionado de la Federación Mexicana de Futbol, también confirmó que la Selección de Portugal, con Cristiano Ronaldo, apuntan a ser el rival del Tricolor, en la reinauguración del hoy llamado Estadio Banorte.

Sin embargo, los trabajos de remodelación en el Coloso de Santa Úrsula continúan y aunque los cambios son cada vez más notorios, aún no hay nada concluido en las obras del inmueble capitalino.

Entre los avances significativos que pudieron verse en las imágenes captadas, es la plancha de concreto casi terminada, que funge como superficie de la cancha. Lamentablemente, los trabajos en las tribunas de la planta baja del estadio impiden que ésta sea terminada.

Así luce actualmente la cancha del Estadio Azteca, donde se inaugurará el Mundial 2026. Foto: Especial

Aún hay grúas, camiones que van y vienen con desperdicios de la construcción, montañas de tierra y decenas de trabajadores que cumplen con largas jornadas laborales para concluir con la remodelación del histórico recinto, mismas que se vieron retrasadas con las fuertes lluvias que azotaron el sur de la capital.

El túnel en la parte lateral por la que saldrán ahora los jugadores es una exigencia en los estadios FIFA, y ya luce también como una de las modificaciones al interior. Entre otros cambios, las canchas ubicadas en el estacionamiento ya fueron retiradas en su totalidad y el espacio para los vehículos también presume trabajos de construcción.

Algo que llama la atención es la imponente fachada. Las columnas que rodean la estructura lucen limpias y pintadas; se espera que los acabados sean de lo último en las obras para las luces que llevará por fuera el Coloso.

Entre el estadio y el estacionamiento también puede verse la construcción de lo que parece ser un pabellón, aún por definir la función que tendrá para la renovada casa de la Selección Mexicana.

También están renovando la losa de los accesos a los túneles que dirigen a las gradas. Foto: Especial

El tiempo se agota y aunque las imágenes prometen poco, las autoridades aseguran que el Azteca quedará en tiempo y forma para la reapertura del que será tres veces mundialista.

Avances del Estadio Banorte / Foto:@MXESTADIOS

