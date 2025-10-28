Para muchos fanáticos mexicanos que se quedaron fuera de la primera preventa del Mundial 2026, llegó une nueva oportunidad. La FIFA abrió la segunda fase del sorteo de boletos, una nueva ventana para intentar conseguir entradas. Esta vez, sin depender de tarjetas Visa como requisito exclusivo.

Lee también Selección Mexicana: ¿Quién es el jugador más caro en la historia del Tri?

¿Cómo conseguir boletos para el Mundial de 2026?

La inscripción para participar está abierta desde el lunes 27 al viernes 31 de octubre, según el portal oficial de la FIFA. Quienes deseen formar parte del sorteo deberán tener un FIFA ID activo y registrarse en FIFA.com/tickets dentro del plazo establecido.

Luego de cerrarse el registro, se llevará a cabo un sorteo aleatorio para asignar turnos de compra entre los seleccionados. Aunque seas elegido en el sorteo, eso no garantiza que conseguirás el boleto: dependerá de la disponibilidad por sede y categoría.

Se reciben más de un millón de solicitudes para comprar boletos del Mundial 2026. FOTO: Especial

Una de las novedades en esta fase es que no será necesaria una tarjeta Visa para inscribirse al sorteo, lo cual amplía las posibilidades para muchos aficionados que quedaron fuera en la primera etapa.

Además, habrá un periodo de exclusividad para residentes en México, Estados Unidos y Canadá, pues los ganadores del sorteo dispondrán de 72 horas para comprar boletos para partidos que se disputen dentro de su país.

Los precios estimados por partido van desde 60 dólares para las zonas más accesibles hasta 6 mil 730 dólares para los boletos más premium en partidos como la final.

En cuanto a límites, cada comprador podrá adquirir hasta cuatro boletos por partido y un máximo de 40 entradas durante todo el torneo, siempre que haya disponibilidad. También habrá paquetes de hospitalidad para quienes buscan una experiencia más exclusiva.

Conoce cuáles son las selecciones que podrían conseguir su clasificación al Mundial 2026 en esta Fecha FIFA / FOTO: AP

Lee también Álvaro Morales sorprende en su nueva faceta dando consejos de amor ¿Tiene pie y medio fuera de ESPN?