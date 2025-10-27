En su tiempo, el Mundial de México 1986 fue un suceso histórico, pues nuestro país se unía a la exclusiva lista de naciones que habían sido dos veces anfitriones del torneo internacional.

Sin embargo, como en todos los grandes eventos, las fallas y malos entendidos no pueden faltar. Y en aquella ocasión, el comediante Teo González, contó que salvó un partido en el estadio Nou Camp, de León, que fue sede mundialista.

Teo Gonzáles, además de ser uno de los comediantes de la vieja escuela más famosos en la actualidad, ha dejado ver más de una vez su pasión por el futbol. Incluso, un tiempo intentó ser portero del club León.

¿Cómo ayudó Teo González en el Mundial de México 86?

En en una charla con el podcast 'RadioShow', González contó como ayudó para evitar la suspensión de partidos en el Nou Camp, debido a una mala organización de la FIFA.

"Llegaron las redes por parte de la FIFA y teníamos que colocarlas en las porterías, que por primera vez eran cuadradas. Sacamos las redes las colocamos, pero no llegaron los tensores, llegó incompleto", dijo el comediante.

"Entonces el árbitro que va a pitar el primer partido supervisa y dice 'si no hay redes no se juega'", continuó.

Evidentemente, como buen amante del futbol, no podía quedarse de brazos cruzados, así que se las ingenió para poder ayudar a que la Copa del Mundo siguiera su marcha.

"Me fui a al centro comercial, compré tendederos de plástico. Los amarré con nudo y todo. Fui con el árbitro y le dije 'oiga ya tensamos las redes' y me dice: 'perfecto'', agregó.

"Los cuatro partidos del Mundial en Guanajuato, en el Estadio de León, en 1986, se jugaron con mis tendederos", finalizó, acompañado de una risa junto al 'host' del podcast.

