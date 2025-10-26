A siete meses para que el Estadio Banorte reciba el partido inaugural de la Selección Mexicana en la Copa del Mundo de 2026, las dudas en torno al Tri están más latentes que nunca.

Desde la portería a la delantera, parece que la base del equipo que dirige Javier Aguirre no termina de convencer, pese al buen inicio que tuvo tras la Nations League y la Copa Oro del presente año.

Sobre todo, la ausencia de gol ha sido un aspecto que ha condenado al equipo nacional, por lo que la delantera tricolor, genera más cuestionamientos que certezas.

¿Qué delanteros mexicanos pelean por ir al Mundial 2026?

Uno de los 'consentidos' del Vasco desde que volvió a tomar las riendas de la selección, ha sido Raúl Jiménez, y también uno de los que más ha rendido, pues fue clave en la obtención de la Nations League.

Raúl Jiménez le trata de quitar el balón a Bukayo Saka

También se encuentra el otro 'Giménez', Santiago, que además ha intentado jugar a lado de Raúl, aunque sin mucho éxito. Sin embargo, es titular regular con el AC Milán y llegará con buen ritmo al certamen internacional.

La intriga de los aficionados llega cuando se debate sobre el tercero en el puesto, y como no: Germán Berterame, Ángel Sepúlveda, recientemente Armando la 'Hormiga' Gonzáles, Julián Quiñones.

Germán Berterame celebra su gol en el estadio Akron. FOTO: IMAGO7

Aunque es verdad que ninguno destaca el Inglaterra o Italia, el Vasco Aguirre tendrá una tarea sumamente complicada para tener que llevar a únicamente tres de ellos, y todo parece indicar, que Santi y Raúl, a menos que alguna lesión lo impida, ya tienen su lugar asegurado.

Javier Aguirre se enganchó con un jugador de Ecuador y lo insultó. Foto: Imago7

