Un aficionado de Cruz Azul, de nombre Rodrigo Mondragón, falleció tras acudir al estadio Olímpico Universitario en donde La Máquina enfrentó a Monterrey en Liga MX. Autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se escudaron del hecho en un comunicado de prensa.

“La noche del sábado 25 de octubre, al término del partido entre Cruz Azul y Monterrey en el Estadio Olímpico Universitario, al realizarse el retiro de personas que permanecen en los estacionamientos del recinto deportivo, una persona en aparente estado de ebriedad agredió verbal y físicamente al personal de seguridad del estadio, impidiendo su labor”, explica Protección Civil UNAM.

En el comunicado se explica que, tras ser sometido, el aficionado “se desvaneció” y se solicitó el apoyo de paramédicos, quienes intentaron reanimarlo sin éxito alguno. Mondragón falleció tras acudir al estadio Olímpico Universitario y en redes sociales exigen que se esclarezcan los detalles de su muerte.

En un metraje que circula en redes sociales se observa el momento en el que el aficionado es sometido de manera violenta por más de una decena de elementos, identificados en color rojo. La misma Protección Civil UNAM confirmó en su comunicado que “la persona logró ser sometida”.

Según la publicación en redes sociales, Mondragón fue buscado por su familia por más de seis horas y los mismos elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), junto con las autoridades de la UNAM, entorpecieron la búsqueda del aficionado, de quien confirmaron su fallecimiento hasta el domingo por la mañana tras reportar su desaparición en Locatel y en distintos Ministerios Públicos.

En redes sociales ya circula el hasthag #JusticiaParaRodrigo en donde buscan hacer tendencia el fallecimiento del aficionado celeste. Cuatro personas del personal de seguridad del estadio ya fueron detenidas, quienes confesaron que el Mondragón falleció en el forcejeo.