Fórmula 1: Aficionados protagonizan broncas en las prácticas del Gran Premio de México

El Gran Premio de México 2025, concebido como una celebración del automovilismo, se vio opacado por actos de violencia y mal comportamiento de algunos aficionados en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Durante el segundo día de actividades, se registraron al menos dos incidentes que escalaron hasta convertirse en peleas físicas, empañando la experiencia de los asistentes.

Estos sucesos, captados en videos por otros espectadores, reflejan un problema recurrente que pone en entredicho la imagen de la afición mexicana en un evento de talla internacional.

¿Qué fue lo que sucedió en el día de practicas del GP de México?

Uno de los conflictos tuvo lugar en un puesto de venta de cerveza dentro del autódromo, donde un aficionado con indumentaria de Red Bull arrojó un vaso, aparentemente de cerveza, a otro que vestía una camiseta de Ferrari.

Este acto desencadenó una pelea a puñetazos entre ambos, que rápidamente se intensificó cuando más personas se unieron a la gresca.

El instigador inicial resultó ser el más afectado, recibiendo golpes e incluso patadas mientras estaba en el suelo.

#Deportes 🏎️ Riña en el GP de México: asistentes protagonizan pelea en las gradas del Autódromo Hermanos Rodríguez pic.twitter.com/wpVFqdDAKL — En Serio Noticias (@EnSerioNoticias) October 26, 2025

La situación se complicó aún más con discusiones verbales entre otras personas, incluidas dos mujeres, la mayoría luciendo colores de las escuderías Red Bull y Ferrari.

El segundo incidente ocurrió en las gradas del autódromo, en medio de las sesiones de práctica de los pilotos de Fórmula 1. Un video viral en redes sociales mostró cómo dos hombres comenzaron a golpearse frente a los asistentes, lo que atrajo a más personas a la trifulca.

La pelea, que se prolongó por varios minutos, generó un ambiente de tensión y puso en riesgo la seguridad de los demás espectadores. Finalmente, el personal de seguridad intervino para separar a los involucrados y restablecer el orden, aunque el daño a la experiencia del evento ya estaba hecho.

🥊🚨 Captan pelea campal en el #GPdeMéxico 2025



En redes circula un video del momento en que asistentes protagonizan un zafarrancho durante el Gran Premio de México.#F1 #México #GranPremioDeMéxico pic.twitter.com/HYiAMVd3ox — Radio Fórmula Sonora (@rfsonora) October 26, 2025

Estos episodios no son un caso aislado en el Gran Premio de México, ya que en ediciones anteriores, como las de 2023 y 2024, también se reportaron altercados similares entre aficionados.

A pesar de los esfuerzos por mantener un ambiente festivo, la reincidencia de estos incidentes ha generado críticas hacia la afición, aunque no ha impedido que el evento se mantenga en el calendario de la Fórmula 1.