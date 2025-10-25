Álvaro Fidalgo se perfila para ser convocado por la Selección Mexicana al Mundial 2026, situación que ha despertado infinida de reacciones. Un sector de la afición, principalmente del América, está a favor de que el Manguito sea contemplado por Javier Aguirre.

El resto considera que hay material de sobra en esa posición en el balompié nacional por lo que no se necesita que echar mano del español naturalizado, quien en el pasado aseguró que no tenía intenciones de ponerse la verde, ya que soñaba con un llamado de España.

Lee también Javier Aguirre podría convocar la Mundial 2026 hasta cuatro naturalizados ¿Quiénes son?

¿Fidalgo se aleja del Mundial?

Álvaro Fidalgo es uno de los jugadores más importantes del América, pieza fundamental en la obtención del Tricampeonato. El español llegó al club en para el Clausura 2011 de la mano de Santiago Solari y de inmediato se ganó la confianza de la afición de los aficionados.

A casi cinco años de su llegada, el Maguito concluyó en diciembre pasado su trámite de naturalización, por lo que despertó los rumores de su posible convocatoria con la Selección Mexicana.

Y parece que está se va a dar muy pronto, debido a que Javier Aguirre lo tiene considerado para el Mundial 2026, aunque su llamado deberá esperar hasta marzo del siguiente año, debido a que el reglamento FIFA señala que debe haber estado cinco años en su nuevo país para representarlo.

Álvaro Fidalgo encendió las alarmas en América tras salir lesionado ante Mazatlán. Foto: Imago7

Todo estaba pintando de maravilla para Fidalgo, aunque este torneo ha sido complicado en cuento a lesiones se refiere. La clara muestra se dio este viernes, cuando tuvo que abandonar el partido ante Mazatlán por un dolor en la rodilla, misma que ha estado resentida todo este año.

Eso ha despertado las alarmas en los médicos azulcremas y del Tri, debido a que podría ser una lesión seria, con lo que se apagarían las posibilidades de Álvaro de jugar la Copa del Mundo.

No obstante, el propio jugador del América trató de tranquilizar a sus seguidores, asegurando que no tiene nada grave y únicamente se trata de una condición natural que le afecta las rodillas.

“Realmente es que no tengo una lesión. Yo no tengo ninguna lesión en la rodilla de ningún tipo, simplemente es que nací con una condición diferente que es una rótula bipartita y es algo con lo que al final nací con ella. Es que no hay más, no se considera una lesión ni mucho menos”, dijo a TUDN.