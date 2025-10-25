La Serie Mundial 2025 tiene un sabor insípido para los aficionados mexicanos, debido a que uno de sus comentaristas consentidos por primera ocasión en mucho tiempo no transmitirá ninguno de los juegos de la serie entre Blue Jays y Dodgers.

El motivo es que a días de que comenzara el Clásico de Otoño Fox Sports México se quedó sin los derechos de transmisión de las Grandes Ligas, lo que fue un duro golpe para quien fuera uno de los integrantes de los ‘Tres amigos’ junto a Enrique Burak y Antonio de Valdés.

¿Cuántas Series Mundiales narró Pepe Segarra?

Hace un par de años Pepe Segarra sorprendió a todos sus seguidores con la noticia de que dejaría de trabajar en Televisa, empresa que fue su casa por más de dos décadas.

El famoso cronista había decidido aceptar una oferta de trabajo de Fox Sports México, debido a que en TUDN dejó de apostar por el beisbol y la que se convertiría en su nueva televisora tenía los derechos de toda la temporada.

La última Serie Mundial que narró con Fox Sports Pepe Segarra fue el choque entre Yankees y Dodgers de 2024. Foto: Especial

La jugada no le salió nada bien a Segarra, debido a que meses después la televisora de Chapultepec 18 recuperó los derechos de las Grandes Ligas y a finales de 2024 Fox Sports comenzó a tener problemas de finanzas.

Actualmente, la empresa donde ‘José Vicente-nario’, como lo llaman sus amigos, se quedó con las manos vacías, debido a que se perdió la Serie Mundial de este año y todo parece indicar que pasará los mismo con el Super Bowl.

Las únicas veces que Pepe Segarra se quedó sin narrar el Clásico de Otoño de la MLB fue en 2020, debido a la pandemia; 2011, cuando fue requerido en la cobertura de los Juegos Panamericanos de Guadalajara y 2007, por problemas de salud. En total, Segarra ha narrado 25 veces la Serie Mundial.