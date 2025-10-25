Manuel Lapuente, legendario entrenador mexicano, falleció este día a los 81 años. Será recordado por sus campeonatos en el balompié nacional con Puebla, Necaxa y América.

Además, tuvo la oportunidad de dirigir a la Selección Mexicana en el Mundial Francia 98. Un año después, bajo su mando el cuadro Tricolor ganaría su único título FIFA en la Mayor, con la obtención de la Copa Confederaciones.

¿De qué murió Manuel Lapuente?

Luego de que concluyó su paso por los banquillos, Manolo Lapuente decidió incursionar en los medios de comunicación, siendo analista de Fox Sports México por varios años.

Sin embargo, recientemente no se supo mucho del técnico, quien decidió enfocarse en su familia y alejado de los reflectores en Puebla. En algunos eventos donde era reconocido por su carrera fue que se dejaba ver y daba algunas declaraciones.

Lamentablemente, la tarde de este sábado se dio a conocer que había fallecido a los 81 años; de momento no hay detalles sobre si tenía alguna enfermedad o cuál fue el motivo de su deceso.

El encargado de dar la lamentable noticia fue Raúl Orvañanos, que mediante sus redes sociales informó que su gran amigo había muerto, recordando su gran legado que dejó en el futbol mexicano.

"Falleció un gran amigo y extraordinario futbolista y técnico. Manuel Lapuente. Descansa, My Friend", publicó Orvañanos.

Manuel Lapuente fue futbolista profesional que debutó en Puebla, equipo al que posteriormente dirigió e hizo campeón. Formó aquel equipo histórico del Necaxa que también se coronó en los 90 y acabó con la sequía de títulos del América.

Dirigió a la Selección Mexicana en el Mundial de Francia 98, donde casi dan la campanada en los Octavos de Final frente a Alemania. Derrotaron a Brasil en la Final de la Copa Confederaciones, el que es hasta ahora el único título FIFA que ostenta México en la Mayor.