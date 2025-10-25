El Estadio Azteca será sede de su tercera inauguración de un Mundial. Es por ese motivo que el histórico inmueble que vio coronarse a Pelé y Diego Armando Maradona se remodela para estar en condiciones de organizar un evento a la altura del primer mundo.

Pese a que han generado muchas dudas las obras, los encargados aseguran que todo va en tiempo y forma, siendo marzo la fecha en la que se reabrirá el Colosos de Santa Úrsula con el partido entre México y Portugal con Cristiano Ronaldo incluido.

¿Cómo es la cancha remodelada del Estadio Azteca?

El Coloso de Santa Úrsula de a poco va tomando su nueva forma. Recién el canal de YouTube ‘Creciendo con Nuestro México’ mostró los avances que se han realizado hasta el momento en el inmueble.

Uno de los que más llama la atención es la terminación de la nueva grada, que ayudará a una mejor accesibilidad de los aficionados. Cabe destacar que será más cómodo disfrutar de un partido, debido a que la configuración de las butacas será distinta, con más espacio, asientos plegables y más anchos.

Todavía están trabajando en la remodelación de la cancha del Estadio Azteca. Foto: Especial

Aunque el tema que más importa es el de la cancha. Hasta el momento, en la toma aérea de que mostró en el video se nota que la excavación y compactación en la mitad ya está terminada, por lo que en las próximas semanas concluirán con el resto.

Una de las novedades es que será más profunda que en el pasado, lo que beneficiará en la visibilidad de las personas que se den cita. Una vez esté todo compactado, se iniciará la instalación del césped, que será una combinación de pasto natural y fibras sintéticas que cumplen con las normas de FIFA.

Finalmente, también se le incorporará un sistema de drenaje alta tecnología más inyección de aire, al estilo de los mejores escenarios de Estados Unidos y Europa, por lo que el Estadio Azteca no le pedirá nada a ninguno de esos.