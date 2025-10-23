Javier Aguirre, en su tercera etapa como seleccionador nacional de México, no oculta su disposición a convocar jugadores naturalizados para el Mundial 2026, que se disputará en tierras tricolores, en Estados Unidos y Canadá.

Con un historial probado en procesos anteriores, donde incluyó a Gabriel Caballero en 2002 y a Guillermo Franco en 2010, el 'Vasco' busca alternativas que inyecten cuando menos calidad y experiencia al Tri.

En su momento estos dos futbolistas se unieron a los seis naturalizados que han vestido la camiseta mexicana en Copas del Mundo: junto a ellos, Jorge Romo (1954 y 1958), Carlos Blanco Castañón (en las mismas ediciones), Antonio Naelson ‘Sinha’ (2006) y Rogelio Funes Mori (2022).

Aguirre ha centrado su atención en atacantes que han adquirido la nacionalidad mexicana, destacando su potencial para resolver carencias en el ataque.

¿Quiénes son los jugadores no nacidos en México que Javier Aguirre podría llevar al Mundial 2026?

Julián Quiñones y Germán Berterame son dos nombres que resaltan para apuntalar el frente ofensivo en el proximo mundial de futbol.

Quiñones, originario de Colombia y naturalizado mexicano, es valorado por su explosiva velocidad, un atributo que podría beneficar al combinado de Aguirre.

Actualmente en el Al Qadsiah de Arabia Saudita, Quiñones mantiene un buen nivel, con goles y asistencias que lo posicionan como una opción dinámica.

Por otro lado, Germán Berterame, argentino naturalizado y figura en Rayados de Monterrey, destaca por su instinto anotador.

Su capacidad para definir en cualquier momento lo hace ideal para un equipo que necesita consistencia adelante.

Javier Aguirre ha disipado dudas sobre Álvaro Fidalgo, mediocampista español del América. Durante una entrevista con TUDN, el 'Vasco' se mostró abierto a su convocatoria si cumple con la elegibilidad.

"Si es elegible y está jugando bien, ¿por qué no pensar en él?", afirmó Aguirre, quien ha aplaudido la superación del americanista luego de jugar en Segunda B en España y convertirse en una estrella en México.