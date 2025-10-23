Una de las mayores preocupaciones de cara al Mundial 2026 es la remodelación del Estadio Azteca, debido a que muchos desconfían de que estará listo para albergar la inauguración del magno evento de la FIFA.

No obstante, los encargados del inmueble han sido tajantes al asegurar que todos los trabajos van en tiempo y forma, por lo que estará listo en marzo para la reapertura, que contempla traer a Cristiano Ronaldo y Portugal para ese partido.

¿Cómo va la remodelación de Estadio Azteca?

Aunque se ha informado que la remodelación del Estadio Azteca va conforme a lo planeado, es poca la información que hay respecto a los detalles de las obras que se realizan en el interior del inmueble.

Sin embargo, recientemente el canal de YouTube ‘Creciendo con Nuestro México’ presentó varias imágenes aéreas que muestran cómo luce el Coloso de Santa Úrsula con sus nuevas adecuaciones.

También están renovando la losa de los accesos a los túneles que dirigen a las gradas. Foto: Especial

De entrada, da la impresión que la nueva grada que construyeron ya está terminada. Se notan los nuevos accesos que tendrán los aficionados para ingresar a la zona de butacas, que serán más cómodas.

En la cancha la mitad ya está con su nuevo nivel y aplanada, por lo que ahora están trabajando en lo que resta, para posteriormente colocar el nuevo sistema de drenaje y un pasto hibrido de última tecnología.

En la parte de la losa que da acceso a los túneles que llevan a las gradas están empezando a colocar el nuevo piso, pero hasta el momento no hay pistas de cómo quedará.

Esta sería la nueva estación del trolebús para mejor movilidad en las inmediaciones del Estadio Azteca. Foto: Especial

Finalmente, en el video se aprecia una estructura metálica que están colocando, que sería la nueva estación que se construirá del trolebús, que servirá para una mejor movilidad de los aficionados que acudan a los partidos que habrá en el Estadio Azteca en el Mundial 2026.