En las Copas del Mundo, el futbol mexicano ha tenido, a lo largo de los años, múltiples historias que han formado parte de la participación del Tricolor y que, pese al paso del tiempo, se mantienen en la memoria de los aficionados. Una de las más recientes involucra un aparente acuerdo familiar entre Ricardo La Volpe y uno de sus jugadores.

Rafael García Torres, conocido como “Chiquis”, fue uno de los nombres más controvertidos en la lista final de convocados de México para el Mundial de Alemania 2006. Su inclusión generó una ola de críticas, no tanto por su rendimiento en la cancha, sino por su vínculo familiar con el entonces técnico nacional, Ricardo La Volpe, de quien era yerno.

La Volpe defendió públicamente su decisión, asegurando que García entendía su sistema táctico mejor que otros jugadores y que su rol en el mediocampo era clave para equilibrar el juego entre ofensiva y recuperación. Sin embargo, la ausencia de figuras como Cuauhtémoc Blanco y Jaime Lozano, quienes atravesaban un gran momento futbolístico, alimentó la percepción de favoritismo.

El propio Rafael García ha hablado del tema en varias entrevistas, señalando que fue convocado por méritos deportivos y no por su relación con La Volpe. Recordó que ya había sido parte de procesos juveniles y torneos internacionales antes de iniciar su relación con la hija del entrenador.

A pesar de las explicaciones, la polémica nunca se disipó del todo. Cuauhtémoc Blanco, uno de los grandes ausentes en Alemania 2006, ha declarado abiertamente que le dolió no ser convocado y que consideraba injusto que se le dejara fuera mientras el yerno del técnico sí viajaba con el equipo.