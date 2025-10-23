La Copa del Mundo de 2026 se encuentra cada vez más cerca de comenzar, generando en los aficionados de todo el mundo una gran emoción por ver a las grandes estrellas del futbol, por primera vez, en tres países.

Con la cuenta regresiva avanzando y el silbatazo inicial cerca de darse, las cadenas de televisión esperan ejecutar de la mejor manera sus planes para llevar lo mejor que tienen al torneo de la FIFA.

Una de ellas es Televisa, empresa que, para el certamen en Estados Unidos, México y Canadá, prepara una enorme sorpresa para sus televidentes: el regreso a los micrófonos de Enrique Bermúdez.

La histórica voz, quien anunció su retiro en la pasada Copa del Mundo de Qatar 2022, dejaría de lado su etapa fuera de las pantallas para regresar por la puerta grande como una de las estrellas de la compañía.

Se espera que, en los siguientes días, Televisa dé a conocer el retorno de 'El Perro', quien se sumará al gran equipo de narradores y comentaristas, una lista en la que también destacarían Mauricio Ymay y Vanessa Huppenkothen.