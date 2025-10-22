La aventura de Guillermo Ochoa por el balompié de Chipre no ha iniciado de la mejor manera, al ser uno de los porteros más goleados de la Cyprus League, un torneo en el que no ha encontrado la fórmula para mantener su meta en cero.

Estas son malas noticia no sólo para el portero mexicano, sino también para Javier Aguirre en la Selección mexicana, que ante el bajón de juego de Luis Malagón y tala Rangel, hay dudas sobre quién será el titular en el Mundial 2026.

¿Cuántos goles le han metido a Memo Ochoa?

Guillermo Ochoa, exjugador del América y ahora gran estrella del AEL Limassol, se incorporó al club con la intención de dar seguridad a la posición y seguir en actividad para alcanzar la Copa del Mundo de 2026, que sería sexta en su carrera, ha recibido en cuatro juegos como titular 12 goles, el registro más negativo de la Liga.

La cifra, que le ha generado una enorme cantidad de críticas y presión al mexicano, ha aumentado al ver al club por debajo del rendimiento esperado, al instalarse en el décimo sitio con apenas siete puntos de 21 posibles.

Memo Ochoa no es convocado en Selección Mexicana desde la pasada Copa Oro. Foto: Imago7

En lo que va de la campaña, el equipo de Guillermo Ochoa ha recibido un total de 16 goles, es decir, la gran mayoría bajo la responsabilidad del arquero del Tricolor, quien con 40 años espera el voto de confianza para jugar el torneo de la FIFA que será organizado por México Estados Unidos y Canadá.

Con todo eso en contra, el experimentado arquero apunta a seguir firme en el cuadro titular, listo para enfrentar el siguiente fin de semana al Krasava Ypsonas, un rival cercano y al que requiere vencer para no dejar escapar más unidades.

Así los goles que ha recibido Ochoa en Chipre