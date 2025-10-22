En la actualidad del futbol mexicano, los romances entre compañeros de un mismo equipo ya son una constante que cada vez se hace más común.

Los entrenamientos, los partidos y la pasión por el futbol suele ser en motivo perfecto para que dos futbolistas de un mismo club lleguen a flecharse.

Lee también: Christian Martinoli repite burla a Santiago Fernández: "¿De qué te vas a disfrazar?"

Sin embargo, en ocasiones lo protagonistas de algún nuevo romance dentro de la misma institución prefieren mantener su idilio en secreto, hasta que un descuido los pone en evidencia ante el ojo de los usuarios de las redes sociales, quienes, como cazadores ante su presa, al darse cuenta de esta situación, lo filtran a todas luces.

Al parecer esto ha sucedido al interior del club América, donde dos futbolistas parecen haber sido flechados por cupido.

¿Quiénes son los futbolistas que tendrían un romance?

Se trata del futbolista de las Águilas Isaías Violante, quien en los íltimos días ha estado en boca de los seguidores azulcremas, ya que se han avivado los rumores que tendría algo con la jugadora Annie Karich.

Fue a través de las redes sociales donde desde hace tiempo han circulado comentarios del mediocampista hacia su compañera del club, donde también se dio a conocer que en alguna oportunidad fueron vistos juntos en una función de lucha libre, además de una postal de Isaías, donde aparece la jugadora en el asiento de copiloto de un vehículo, donde sus tatuajes revelan su presencia en la imagen.

La última pista que pone en evidencia a esta pareja de tórtolos, fue un video compartido en el TikTok de Annie, donde en el fondo se aprecia una playera del América con el dorsal '12' de Violante, en el que podría ser su propio closet o estaría en el lugar donde habita el jugador.

Que dice el VAR.



El tik tok se grabó en la recámara de violante, o su jersey esta en el clóset de Karich? pic.twitter.com/lEmmuY25Bc — ClubAmerica (@ClubAmeric38259) October 21, 2025

Hasta el momento, ninguno de los dos protagonistas de esta historia ha confirmado el noviazgo, pero sus seguidores se mantienen atentos a lo que pudiera surgir en el futuro entre ambos.