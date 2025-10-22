La polémica entre el exfutbolista Santiago Fernández y el narrador Christian Martinoli sigue a todo lo que da. Y en esta ocasión el comentarista de TV Azteca aprovechó el Necaxa vs Cruz Azul para burlarse de forma indirecta del exfutbolista.

Pero, ¿por qué motivo comenzó a la controversia entre ambos personajes? Todo inició previo a los Juegos Olímpicos de 2008, durante un partido crucial de la Selección Mexicana bajo el mando de Hugo Sánchez, cuando Fernández falló jugadas claras de gol frente a Haití.

A pesar de la victoria 5-1, el tanto permitido por Guillermo Ochoa eliminó a México de la clasificación a la justa veraniega, costándole el puesto a 'Hugol' y dejando a Fernández en el ojo del huracán.

Los comentarios de Martinoli durante la narración de aquel encuentro, cargados de sarcasmo, marcaron un antes y un después en la carrera del futbolista. La frase “de qué te vas a disfrazar” se convirtieron en un estigma que, según el exjugador, lo ha perseguido hasta nuestro días.

En una reciente charla con Antonio de Valdés en su canal de YouTube, Fernández expresó: “Me hizo la vida más complicada, porque hoy todavía hay gente que me sigue diciendo ‘de qué te vas a disfrazar’”.

Estas palabras desataron la reacción de Martinoli, quien, durante la transmisión del Tigres vs Necaxa en la Jornada 13 del Apertura 2025, respondió con ironía: “Ahora ya no le puedo decir nada a nadie porque le voy a arruinar la carrera... aunque depende de qué tan grande sea esa carrera”.

Lejos de apaciguar el conflicto, el comentario de Martinoli avivó la controversia. Fernández decidió responder con un video de más de seis minutos en su canal de YouTube, donde no solo defendió su trayectoria, sino que acusó al narrador de fomentar problemáticas sociales como el bullying.

¿Cómo fue la nueva burla de Christian Martinoli hacia Santiago Fernández?

Todo parece indicar que el mensaje de Santiago a Christian no sirvió de nada, al contrario, con su peculiar estilo y creatividad, Martinoli aprovechó el partido de Necaxa vs Cruz Azul de la Jornada 14 del Apertura 2025 para lanzar un nuevo comentario lleno de ponzoña y veneno que aunque 'no iba directamente' hacia el exjugador de las Águilas, todo mundo entendió hacia quién iba dirigido.

Y es que en el partido entre Rayos y Celestes, hubo una jugada en la compensación del partido donde el uruguayo Gabriel Fernández pudo sentenciar el partido a favor de Cruz Azul, pero falló dejando el partido empatado a un gol.

El 'Toro' Fernández quedó de frente al portero para horadar las redes y asegurar el triunfo para La Máquina, pero su definición no fue correcta, por lo que Martinoli aprovechó la situación para nuevamente dejarle un "recado" al exfutbolista del América y Toluca.

Gabriel erró al momento de controlar en el área y para el cronista fue imposible no replicar su icónica frase "¿de qué te vas a disfrazar?" y aprovechando la coincidencia de los apellidos de ambos jugadores, le agregó el "Fernández".

Algunos usuarios de las redes detectaron la "referencia" debido a su reciente confrontación con Santiago Fernández, así que una frase que ya estaba casi en el olvido volvió a relucir y con ella las burlas de nueva cuenta hacia el exfutbolista.