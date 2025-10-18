En las últimas fechas del torneo de Apertura 2025, las Chivas han mostrado una gran mejoría en cuanto a resultados.

En sus últimos cuatro enfrentamientos, el conjunto rojiblanco ha logrado hilvanar el mismo número de victorias. Esto luego de que salió avante en sus duelos ante Necaxa, Puebla, Pumas, y este fin de semana, frente a Mazatlán.

Una de las claves en este buen paso del chiverío se debe en parte a la labor que ha desempeñado en el ataque el delantero Armando González, quien tras anotar a los Cañoneros, llegó a siete tantos en lo que va del actual torneo.

En la Jornada 3, la Hormiga se estrenó en el certamen con un doblete que ayudó a la victoria de las Chivas ante el Atlético de San Luis.

Posteriormente, mandó la pelota a las redes en los partidos ante Tijuana, América, Necaxa, Pumas y el ya mencionado contra los mazatlecos. Con esto, el número '34' de las Chivas parecer ser la solución que los rojiblancos necesitaban en el ataque.

Pese a esto, para el director técnico del club tapatío, Gabriel Milito, a Armando González aún le faltan méritos para llegar a la Selección Mexicana.

¿Qué fue lo que dijo Gabriel Milito sobre la posibilidad de que la Hormiga llegue al Tricolor?

Milito opinó que quizás su pensamiento es por qué él es argentino y que en su país, marcar seis goles con River o Boca no es motivo suficiente para ir a la Selección, se necesitan mas méritos para poder formar parte del equipo nacional.

"Quizás porque soy argentino y un futbolista que hace seis goles con Boca, River o cualquier equipo no se reclama en selección, tienes que hacer mucho más méritos para llegar, pero acá es distinto (...) hay que dejarlo tranquilo, que siga con su evolución porque tiene muchos casilleros para completar todavía", dijo el técnico de las Chivas, quien reconoció que la Hormiga "trabaja muchísimo y con un grado de humildad tremendo".