Al hablar de la selección de Suecia, es imposible no pensar en las estrellas que le han dado brillo al equipo nórdico. Y en los últimos años, las gran figura que elevó el nombre de la nación sueca, en cuanto a futbol se refiere, es Zlatan Ibrahimovic.

El atacante de 1.95 m robó reflectores especialmente en clubes ajenos a su nación. Como lo fueron la Juventus, Inter, Barcelona, Milan, PSG y Manchester United, entre otros.

Mientras que a nivel de selección también tuvo la oportuniad de defender los colores suecos en las Copas Mundiales. Fue en las justas de Corea-Japón 2002 y Alemania 2006, donde Zlatan acudió con su equipo nacional con el objetivo de alcanzar la gloria mundialista.

Sin embargo, su paso en los mundiales no fue lo esperado. En la cita de 2002, únicamente pudo ver acción en los duelos ante Argentina de Fase de Grupos (1-1) y en los Octavos de Final (1-2) donde Senegal eliminó a Suecia.

En el torneo de Alemania, Ibrahimovic tuvo más protagonismo, pero tampoco avanzó mas alla de los Octavos. Fue titular en la primera ronda ante Trinidad y Tobago y Paraguay. Mientras que en la siguiente fase, también como titular, vio como su equipo era despachado por los anfitriones (0-2)

Sin embargo, el hecho de ser una estrella del balompié no es una garantía de recibir todas las comodidades y lujos, y esto Zlatan lo confirmó siendo jugador del United, donde recibió un desaire por parte de los Red Devils, quienes le descontaron de su sueldo una bebida.

¿Por qué motivo el Manchester United le descontó de su sueldo el costo de una bebida?

“Un día estaba en el hotel con el equipo antes de un partido. Tenía sed, así que abrí el minibar y me tomé un zumo de frutas. Jugamos y luego nos fuimos a casa. Pasó el tiempo y llegó mi nómina. Me di cuenta de que me habían descontado una libra del sueldo", platicó en su momento el atacante sueco.

"Llamé al gerente: ‘Disculpe, ¿por qué me han descontado una libra del sueldo?’ Respondió: ‘Era el zumo del minibar’. ‘¿En serio?’. ‘No, no es broma. Aquí, si pides algo, lo pagas’. Claro, pero no fui al hotel por mi cuenta. No estaba de vacaciones. Era mi lugar de trabajo. Estaba allí por el Manchester United. Si tengo que jugar y tengo sed, tengo que beber. No puedo salir al campo deshidratado. ¿Puedes creerlo? ¿Una libra? Algo así jamás ocurriría en Italia. Estos son los detalles que marcan la diferencia y se ganan el respeto de los jugadores”, rememoró el jugador con evidente sorpresa.