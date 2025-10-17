La Selección Mexicana de Javier Aguirre se clasificó automáticamente al Mundial 2026 al ser anfitriona del torneo junto con Estados Unidos y Canadá. Con ello, aseguró su participación en la justa del balompié del próximo año.

Sin embargo, los partidos de preparación previos han generado preocupación entre aficionados y analistas, ya que han expuesto debilidades en el rendimiento del equipo, dejando más interrogantes que respuestas sólidas sobre su preparación.

Estos duelos amistosos han sido clave para probar alineaciones y estrategias, pero los resultados han sido irregulares, alimentando especulaciones sobre la estabilidad del Vasco. De hecho, el Tri de Aguirre atraviesa por una mala racha de cuatro partidos sin ganar, luego de enfrentar a equipos como Japón, Corea del Sur, Colombia y Ecuador.

Pero el resultado más preocupante fue ante los cafetaleros, donde el Tricolor recibió una dura humillación de 4-0, en la que ni siquiera fue capaz de 'meter las manos'.

Ante esta situación inestable, la Federación Mexicana de Fútbol ha adoptado una postura firme y pública ante del proyecto liderado por Aguirre. Tras los recientes tropiezos del Tri en sus encuentros de fogueo, la FMF mostró su postura ante el Vasco.

¿Qué dijo Mikel Arriola sobre el futuro del Vasco Aguirre al frente del Tricolor?

La Federación salió a respaldar al técnico, aclarando que no hay intenciones de cambios drásticos en el banquillo.

“Absolutamente. Sin ninguna duda. Javier Aguirre es el hombre indicado, es el líder de un plan, de un programa que diseñó junto con los dueños, junto con la FMF y está en la fase de implementación que implica retos. Pero a ver, si hacemos un poco el balance distinto a los partidos de preparación que llevamos, Javier lo que ya le aportó al país fue el título de la Nations League que no se había obtenido", aseveró Mikel Arriola, comisionado de la FMF, durante una entrevista con David Faitelson de TUDN

“A veces es difícil hablar de intangibles, pero hay varios generados por Javier y su cuerpo técnico, ese querer estar en la selección. Quizás algunos desajustes que tú ves en la cancha es por las ganas de gustar al técnico. Hoy los jugadores están convencidos de que quieren jugar su Mundial en su país y que tienen que competir por el puesto”, declaró Arriola.