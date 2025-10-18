Una de las actuaciones más recordadas de la Selección Mexicana en la historia de Mundiales de futbol ocurrió en la justa de Estados Unidos 1994, cuando el combinado nacional llegó con grandes expectativas, bajo la dirección técnica de Miguel Mejía Barón.

México estaba en el Grupo E, junto a Italia, Irlanda y Noruega, un grupo considerado complicado. En su primer partido, México enfrentó a Noruega y cayó 1-0. En el segundo encuentro, el Tri se midió ante Irlanda en un partido intenso y físico y ganó 2-1 con dos goles de Luis García.

El tercer partido fue contra Italia, una de las potencias mundiales. México logró un empate 1-1, con un gol de Marcelino Bernal, en un encuentro donde la selección mostró garra y buen futbol.

Este resultado fue clave, ya que permitió a México clasificarse a los Octavos de Final donde enfrentó a Bulgaria, un equipo que venía en ascenso con figuras como Hristo Stoichkov.

El partido terminó 1-1, sin embargo, en la tanda de penales, México cayó 3-1, con fallos de jugadores clave como García Aspe, Marcelino Bernal y Jorge Rodríguez.

¿Cómo lucen en la actualidad algunas de las figuras del Tricolor de Estados Unidos 1994?

Con el paso de los días, cada vez es menos el tiempo para el próximo Mundial 2026 y con ello comienza a sentirse la fiebre mundialista. En ese sentido, el el delantero Carlos Hermosillo, ya contagiado por el espíritu de la Copa del Mundo, recordó a algunos de sus compañeros en la justa de 1994.

En las redes sociales, el Grandote de Cerro Azul compartió un video, donde claramente se ayudo de la Inteligencia Artificial para ver cómo han pasado los años entre los protagonistas de aquel certamen donde la ilusión de los mexicanos se elevó al máximo.

Jugadores como Marcelino Bernal, Ramón Ramírez, Jorge Campos, Alberto García Aspe, Luis García y el propio Carlos Hermosillo, entre otros, aparecen en clip donde se aprecia como lucían hace 31 años y cómo lucen en la actualidad.