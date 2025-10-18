Javier Hernández es el último gran ‘killer’ del área que ha dado el futbol mexicano. Cuando le tocó ser el ‘9’ de la Selección Nacional la responsabilidad nunca le pesó y respondía con goles en partidos importantes.

La gran muestra es que en el Mundial de Sudáfrica 2010, siendo una joya del Manchester United, recibió pocos minutos en la cancha, pero aun así respondió con par de goles. En total, en su historial en Copas del Mundo, logró festejar en cuatro ocasiones.

¿A quién le anotó su último gol Chicharito en Mundiales?

Chicharito Hernández es miembro de una familia donde predomina el futbol. Su abuelo Tomás Balcázar pudo disputar el Mundial de Suiza 1954. Su madre, Javier hizo lo propio en México 86.

No obstante, el atacante logró estar en tres Copas del Mundo: Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018 y en todos ellos se hizo presente en el marcador. Parecía que Qatar 2022 sería su último gran evento, pero una indisciplina generó que lo vetaran de la Selección Mexicana.

El máximo goleador del Tricolor fue fundamental en el ataque nacional cada que fue requerido. La última ocasión que anotó en un Mundial sirvió para que se consiguiera una victoria, que daba medio pase a la siguiente ronda del torneo.

En Rusia 2018 los contragolpes fueron la especialidad de México, que en ese momento era dirigido por Juan Carlos Osorio. En el primer partido ante Alemania, Chicharito orquestó un contraataque que culminó con el gol de Chucky Lozano, que valió el histórico triunfo en el Mundial

Chicharito remata a puerta en el segundo juego de Rusia 2018 contra Corea del Sur. Foto: Imago7

En el segundo duelo frente a Corea del Sur, el combinado nacional se adelantó con el tanto de penalti de Carlos Vela; para la segunda mitad, el Chucky le regresó la cortesía a CH14, debido a que tras un contragolpe, sirvió el balón para que Chicharito pusiera el 2-0 parcial.

Aquel fue el último gol que logró Chicharito Hernández en sus participaciones en el Mundial con México. Pese a que actualmente genera mucha polémica, es de los pocos jugadores que logró cuatro tantos con el Tricolor en la máxima competencia de la FIFA.