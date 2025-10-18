Raúl Orvañanos es una de las voces más reconocidas del futbol mexicano, debido a que sus narraciones suelen atraer a muchos espectadores. En gran medida se debe a sus curiosas frases que en ocasiones han llegado a convertirse en temas virales para las redes sociales.

Desde los 70 el comentarista está ligado a los medios de comunicación, siendo Imevsión, Televisa, Fox Sports y Tubi los lugares donde ha trabajado. En su currículum presume varios Mundiales y Juegos Olímpicos y todo parece indicar que el magno evento del año siguiente no se lo va a perder.

¿Cuál fue el último Mundial que narró Orvañanos?

Luego de que decidió romper relaciones con Imevisión por su mala relación con José Ramón Fernández, Raúl Orvañanos llegó a Televisa, donde se convirtió en uno de los comentaristas más importantes de la empresa.

Incluso el narrador llegó a ser jefe del área de deportes de la televisora por muchos años, motivo por el que era un infaltable en los programas más importantes de la cadena, como ‘La Jugada’ que era la competencia de ‘DeporTV’ de TV Azteca.

Orvañanos estuvo en los Mundiales de Estados Unidos 1994, Francia 1998, Corea-Japón 2006 y finalmente Alemania 2006, donde comenzó a ser desplazado por Javier Alarcón, que a la postre tomaría su lugar.

Fue justamente en la competencia alemana cuando en plena Final entre Italia y Francia, Raúl aprovechó para despedirse de los espectadores, anunciando que no continuaría en la empresa.

Raúl Orvañanos, junto a Eugenio Derbez, en la cobertura de Televisa del Mundial de Corea-Japón 2002. Foto: Especial

Incluso el Perro Bermúdez, con quien en ese momento estaba compartiendo transmisión, estaba desconcertado, ya que no tenía idea que su compañero estaba prácticamente renunciando en vivo.

Esa fue la última narración de Raúl Orvañanos en un Mundial de futbol, debido a que posteriormente se incorporaría a Fox Sports México, televisora que no tenía los derechos de transmisión del torneo máximo de la FIFA en el país.