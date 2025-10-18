Fox Sports México está atravesando su momento más complicado, debido a que enfrenta varios temas legales que han mermado a la empresa. Actualmente, la televisora perdió mucho del contenido que ofrecía a sus espectadores, destacando Fórmula 1, Liga Mx y Premier League.

Otro tema que ha tenido que enfrentar la empresa es la importante desbandada de talento, debido a que una vez que concluyen sus respectivos contratos, reporteros, comentaristas y analistas han optado por buscar mejores opciones laborales.

¿Alex Blanco se va de Fox Sports?

Alejandro Blanco es uno de los comentaristas más reconocidos de Fox Sports México actualmente y es quien se encarga de estar al frente en su principal programa nocturno: La Última Palabra.

Sin embargo, muchos se llevaron una gran sorpresa cuando lo vieron en la transmisión de un partido de la NBA. Lo curioso es que eso ocurrió con otra cadena ajena a la que labora.

Más de uno se aventuró a señalar que Alex Blanco era la nueva baja de la televisora transmitida por sistemas de cable, ya que ahora estaba haciendo comentarios en Amanzon Prime Video.

Ante el revuelo y dudas que generó su debut en el deporte ráfaga del estreaming, el propio comentarista decidió aclarar la situación, señalando que no ha dejado de trabajar en Fox Sports, simplemente recibió un permiso especial para colaborar con la plataforma digital.

Alex Blanco es una de las caras principales de Fox Sports. Foto: Especial

"Ayer anuncié que me incorporaba a las transmisiones de la NBA en Prime Video pero quiero informarles para que no haya confusiones que seguiré trabajando en mi casa FOX Sports haciendo La Última Palabra y Money Line. Agradecido con los directivos de mi empresa por dejarme colaborar con Amazon prime para narrar los juegos de la NBA", escribió Blanco en sus redes sociales.

Cabe destacar que comentaristas como Raúl Orvañanos, Fernando Cevallos, entre otros, se fueron de Fox Sports México una vez concluidos sus contratos. en caso de que la situación o mejore, se esperan todavía más bajas.