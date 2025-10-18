Héctor Moreno puso punto final a su carrera profesional y con ello se va uno de los defensas más regulares que tuvo la Selección Mexicana en los últimos tiempos.

Sin hacer tanto ruido o sin demasiados reflectores, fue parte de una generación que mantuvo al Tri en lo más alto de la región y que logró estar presente en cuatro Copas del Mundo consecutivas.

¿Qué Mundiales jugó Héctor Moreno?

Con México disputó cuatro Mundiales: Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Catar 2022. En los tres primeros, el Tri alcanzó los octavos de final, y en el último se quedó en la fase de grupos. En total, Moreno jugó 11 partidos mundialistas, casi todos como titular, y fue parte de una defensa que dio seguridad en varios procesos.

Además de su paso en Copas del Mundo, fue campeón de la Copa Oro y pieza fija en eliminatorias y amistosos durante más de una década. Moreno se ganó el respeto de entrenadores y compañeros, no solo por su nivel, sino por su entrega y sacrificio cundo vestía la camiseta del combinado nacional.

Héctor Moreno anunció su retiro del futbol profesional. Foto: Imago7

En Europa, Moreno jugó en el AZ Alkmaar, Espanyol, PSV, Roma, y Real Sociedad. Un gran recorrido por tres de las mejores ligas del mundo.

El retiro de Héctor Moreno deja el recuerdo de un defensa sólido, con buena salida de balón y basta experiencia en el futbol de alta exigencia. Cuatro Mundiales y más de 130 apariciones con la Selección Mexicana lo respaldan.

