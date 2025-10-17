El último futbolista en activo de la generación dorada que ganó el Mundial Sub-17 del 2005 anunció su retiro de las canchas. Con 37 años, Héctor Moreno dirá adiós al balompié una vez que termine el torneo Apertura 2025 que disputa actualmente con el club Monterrey.

Moreno es un histórico del futbol mexicano con cuatro Copas del Mundo disputadas entre 2010 y 2022 y un recorrido envidiable por el viejo continente. El canterano de Pumas vistió las camisetas del AZ Alkmaar, Espanyol, PSV Eindhoven, AS Roma y la Real Sociedad entre sus aventuras por la Eredivisie, la Serie A y La Liga.

Esto le valió ser una pieza inamovible con la Selección Mayor Mexicana, en donde conquistó un par de Copas Oro (2011 y 2019) y una Copa Concacaf (2015). Este currículum consagra como uno de los seleccionados nacionales con más partidos disputados con el Tricolor en cuanto a defensas refiere.

Con 132 apariciones, Moreno presume ser el tercer defensa con más juegos defendiendo la camiseta de la Selección Mexicana. Solo por detrás de dos referentes históricos del Tricolor, lo que reafirma la trascendencia de Moreno.

Son 177 veces las que Claudio Suárez vistió el uniforme de la selección nacional, seguido de Rafael Márquez, quien presume 148 partidos con México. Moreno entonces es el tercero en el listado por encima de nombre igual de importantes como los de Carlos Salcido (124) y Jesús Gallardo (112).