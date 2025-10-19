Se ha vuelto muy normal que los futbolistas se relacionen con personalidades del espectáculo. Sin embargo, hay romances que llegan a volverse demasiado mediáticos por el tipo de personajes que deciden entablar un romance.

Así fue como le sucedió al futbolista Giovani dos Santos y la cantante Belinda, cuyo noviazgo causó bastante revuelo entre los medios del deportivos y del entretenimiento.

Durante el tiempo que estuvieron juntos fue muy común ver sus nombres en los encabezados de diferentes publicaciones, destacando que cada vez que el jugador metía una anotación en algún partido venía acompañada de una 'dedicatoria' especial.

De esa manera fue como nació la ‘Beliseñal’, la cual consistía en colocar la parte posterior de la muñeca sobre la frente, lo que algunos aficionados consideraron como un detalle romántico de parte del jugador.

Cabe señalar que a lo largo de su presencia en el espetáculo, Belinda cosechó cierta fama por sus diferentes relaciones con figuras públicas, la cuáles de forma curiosa terminaron con algún tatuaje en referencia a la artista; sin embargo, Gio fue de los pocos que no llegaron a al locura de marcar su piel con algo dedicado a 'Beli'.

¿Cómo nació la 'chispa' entre Giovani dos Santos y Belinda?

Se dice que el amor surgió cuando ella viajó a España para promocionar uno de sus discos, formalizando el romance hasta principios de 2009. Pero Habría sido desde 2006 cuando comenzó la amistad entre ambos personajes.

Belinda ya venía de una racha de relaciones públicas y comentadas. Previo a su noviazgo con dos Santos, se habría enganchado con jóvenes como Billy, integrante del grupo Motel, el empresario Pepe Díaz, y el novillero Octavio García 'El Payo'; sin embargo, en 2009 circularon imágenes que confirmaban que el verdadero romance era con Giovani.

Desde entonces, su noviazgo fue tema recurrente de los programas de chismes y revistas. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos por mantener viva su relación, incluidos viajes frecuentes y declaraciones públicas de afecto, este enlace no pudo sostenerse, terminando en 2010.