La historia de Christian Martinoli y Luis García es un ejemplo de cómo las enemistades pueden transformarse en una de las alianzas más exitosas del periodismo deportivo mexicano.

Hace más de dos décadas, cuando García aún era futbolista y Martinoli iniciaba su carrera en los medios, sus encuentros no eran precisamente cordiales.

De hecho, en aquellos tiempos, cuando el exdelantero aún era una estrella de las canchas no le daba entrevistas al entonces reportero de Azteca Deportes.

Recientemente, durante una publicación del exjugador, el 'Dr. García' dio detalles de ese inició sinuoso entre ambos personajes, que hoy en día son una dupla muy querida por la afición del futbol y el terror de las televisoras rivales.

"Cuando yo todavía jugaba y él empezaba en los medios, yo no le daba entrevistas", confesó el exgoleador de la Selección Mexicana.

Anteriormente, Martinoli ya había revelado su pasado tormentoso con el exatacante. "Yo odiaba a Luis García. No sabes las veces que fui a entrevistarlo cuando estaba en el América y el prepotente te dejaba con el micrófono y se iba", relató durante una charla en el programa 'Historia Engarzadas'.

A pesar de este inicio tormentoso, el destino los unió en 2002, cuando José Ramón Fernández, entonces director de deportes de TV Azteca, decidió incluir a Luis García en el equipo de comentaristas para el Mundial de Corea-Japón.

García, quien apenas llevaba un año en la televisora, admitió que no tenía idea de lo que enfrentaría: "Se me informó puntualmente que viajaba a mi primer Mundial como comentarista. Por supuesto que yo no tenía ni idea de a qué iba a enfrentar o qué íbamos a hacer allá", dijo.

Fue en ese contexto que Fernández tuvo la visión de juntar a García con Martinoli y Emilio Fernando Alonso para cubrir los partidos del torneo, incluida la final del Mundial de Corea Japón.

Así, de manera sorpresiva, Martinoli y García compartieron la narración de un partido de suma importancia. Más de 20 años después, este dúo sigue siendo referente en la narración deportiva.

A pesar de sus roces iniciales, la química entre ambos comenzó a florecer en las mesas de análisis y narraciones de TV Azteca, gracias al sentido del humor que los caracteriza.

Martinoli, conocido por su estilo irreverente, y García, con su experiencia como exfutbolista, encontraron un equilibrio que conquistó al público.

Juntos han narrado eventos de talla internacional como Copas del Mundo, Copa Oro, Copa América, Eurocopa y Juegos Olímpicos, consolidándose como una de las duplas más queridas por su autenticidad y frescura y siendo motivo de inspiración de nuevas generaciones de cronistas.