Jugadores de Cruz Azul dan consuelo a pareja de víctima de la tragedia del Puente de la Concordia

Más de un mes ha transcurrido luego de que la Ciudad de México se vistió de luto debido a que una pipa cargada con 49 mil 500 litros de gas LP explotó en el Puente de Concordia, en Iztapalapa, provocando una imponente nube de combustible que segundos después se incendió, dejando a varias personas heridas y fallecidas.

Tras la explosión, al menos 94 personas fueron trasladadas a distintos hospitales de la capital del país, en su mayoría con lesiones graves causa de las quemaduras.

A las 14:20 horas, la pipa de la empresa Transportadora Silza descendía hacia una curva del Distribuidor Vial cuando volcó, lo que provocó una fuga de gas originada por una hendidura derivada del impacto del vehículo contra un bloque de contención.

Aunque la hipótesis inicial apuntaba a un bache o irregularidad en el pavimento, la investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México atribuyó la causa del accidente a un posible exceso de velocidad. Pasados 31 segundos del accidente, la nube de vapor blanco del gas se convirtió en una inmensa llama que afectó a personas y vehículos cercanos al siniestro.

Entre los afectados se encontraba Ana Daniela Barragán, una estudiante de ingeniería de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Cuautitlán, quien a 19 años tenía una vida llena de sueños: se iba a comprometer en matrimonio el 5 de octubre, fecha en la que cumpliría un año de relación con su novio Bryan Ramos, también estudiante de ingeniería y aficionado del Cruz Azul.

Las pertenencias de la joven fueron encontradas por un elemento de Protección Civil en el lugar de accidente. Desgraciadamente Ana Daniela no resistió y falleció víctima de aquel accidente.

Jugadores de Cruz Azul dan un poco de consuelo al novio de Ana Daniela

A más de un mes de aquel día trágico, el novio de Ana Daniela, Bryan asistió a las instalaciones del equipo en La Noria, donde recibió un poco de consuelo de parte de jugadores y cuerpo técnico de La Máquina.

Ahí, en las instalaciones de Cruz Azul el joven tuvo un encuentro con Ignacio Rivero, quien le regaló un zapato firmado y con el técnico Nicolás Larcamón, que le dedicó unas palabras de aliento.

“Me hubiera encantado compartir esta experiencia de la mano, juntos, desafortunadamente Dios necesitaba a un extraordinario ángel a su lado… Te voy a a amar todos los días de mi vida, gracias por todo ‘Ratona’”, dijo Ramos en un video compartido por TUDN.

Bryan perdió a su novia en la trágica explosión de una pipa de gas en Iztapalapa🕊️



Con su amada en la memoria, tuvo un instante de consuelo al conocer a jugadores y técnico de el aficionado a @CruzAzul | @A_EsparzaOteo



🔴#FutbolCentral EN VIVO por TUDN pic.twitter.com/vRUameTVtt — TUDN MEX (@TUDNMEX) October 19, 2025

"A meterle que la vida continúa, a veces nos da golpes fuertes pero eres muy joven, tienes mucha vida por delante, así que tienes mucha vida por delante”, comentó Nicolás Larcamón en el encuentro.