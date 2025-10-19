La emoción de ver el partido entre Cruz Azul y América del sábado por la noche ocasionó que dos aficionados de La Máquina se golpearán antes de que si quiera iniciara el encuentro, disputado en el estadio Olímpico Universitario.

“¡Somos de la sangre los dos, güey!”, “¡Ya parecen del América!”, gritaban aficionados mientras los dos fanáticos se peleaban en el estacionamiento del estadio. Según el metraje que se compartió en redes sociales, la discusión habría comenzado en el acceso al estadio por parte de la barra local.

“Es que se metió, güey”, dice el aficionado que resultó más afectado, pues como consecuencia de la pelea resultó con una hemorragia nasal que no frenaba para cuando se grababa el video que se subió a X.

Pese a que ambo pertenecen al grupo de animación del conjunto cementero, aún no se identifican a los participantes en la pelea. Usuarios en redes sociales reprobaron la acción de ambos y la caja de comentarios, particularmente en Instagram, se convirtieron en un buzón de odio para ambos.