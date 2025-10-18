Karely Ruiz se alzó con una victoria contundente en Stream Fighters 4. La creadora de contenido mexicana demostró que su preparación no fue en vano al derrotar por nocaut técnico a la colombiana Karina García en una pelea estelar que mantuvo a los espectadores al borde de sus asientos.

A pesar de las críticas iniciales que cuestionaban su desempeño, Ruiz mostró una determinación feroz y una potencia que marcó la diferencia en el ring, consolidando su triunfo en el tercer asalto.

La pelea, que tuvo lugar en Bogotá, Colombia, generó gran expectativa debido al enfrentamiento entre dos figuras destacadas del mundo digital.

Karely Ruiz, originaria de Monterrey, llegó al combate con meses de entrenamiento riguroso, lo que se reflejó en su desempeño.

¿Cómo fue la pelea entre Karely Ruiz y la colombiana Karina García?

Aunque sus golpes no destacaron por una técnica pulida, la potencia y la consistencia de sus combinaciones fueron clave para dominar a su oponente, demostrando que no estaba allí solo para una exhibición.

Por su parte, Karina García, intentó contrarrestar el ataque de la tricolor a pesar de su limitada experiencia en el boxeo. La colombiana compensó su falta de técnica con una entrega total, pero el cansancio la dejó vulnerable en el tercer asalto.

En un momento crítico, García se quedó sin respuesta en su esquina, lo que permitió a Ruiz conectar golpes interminables y decisivos que llevaron al réferi a detener la contienda ante la falta de reacción de Karina García, declarando el nocaut técnico a favor de Karely Ruiz.

Karely Ruiz gana a Karina Garcia por K.O 🇲🇽 pic.twitter.com/wzRLfSKZjd — Mendo (@RogerMendo14) October 19, 2025

La derrota fue un golpe duro para García, quien no pudo defender su territorio en casa, a pesar de su esfuerzo y valentía en el ring.