La polémica entre el exfutbolista Santiago Fernández y el narrador Christian Martinoli ha escalado peldaños.

Todo comenzó previo a los Juegos Olímpicos de 2008, durante un partido crucial de la Selección Mexicana bajo el mando de Hugo Sánchez, cuando Fernández falló jugadas claras de gol frente a Haití.

A pesar de la victoria 5-1, el tanto permitido por Guillermo Ochoa eliminó a México de la clasificación a la justa veraniega, costándole el puesto a 'Hugol' y dejando a Fernández en el ojo del huracán.

Los comentarios de Martinoli durante la narración de aquel encuentro, cargados de sarcasmo, marcaron un antes y un después en la carrera del futbolista. Frases como “de qué te vas a disfrazar” se convirtieron en un estigma que, según el exjugador, lo ha perseguido hasta nuestro días.

En una reciente charla con Antonio de Valdés en su canal de YouTube, Fernández expresó: “Me hizo la vida más complicada, porque hoy todavía hay gente que me sigue diciendo ‘de qué te vas a disfrazar’”.

Estas palabras desataron la reacción de Martinoli, quien, durante la transmisión del Tigres vs Necaxa en la Jornada 13 del Apertura 2025, respondió con ironía: “Ahora ya no le puedo decir nada a nadie porque le voy a arruinar la carrera... aunque depende de qué tan grande sea esa carrera”.

¿Cuál fue el nuevo mensaje de Santiago Fernández hacia Martinoli?

Lejos de apaciguar el conflicto, el comentario de Martinoli avivó la controversia. Fernández decidió responder con un video de más de seis minutos en su canal de YouTube, donde no solo defendió su trayectoria, sino que acusó al narrador de fomentar problemáticas sociales como el bullying.

“Querido Christian, después de tantos años donde me has citado repetidamente en distintas transmisiones y espacios televisivos y después de tanto tiempo en el que he preferido guardar silencio, hoy he decidido tomar la palabra y compartir contigo de la misma manera en la que tú te has referido a mí, es decir, públicamente, mi derecho de réplica”, afirmó Fernández.

En su mensaje, el exjugador destacó que no habla desde el rencor, sino desde la conciencia y el aprendizaje tras años de lidiar con las burlas.

"Con los años me ha dado el valor y el impulso suficiente para regresar y buscar hacer la diferencia en la vida de niños, adolescentes y adultos que hoy se enfrentan, entre otras cosas, a una serie de problemas graves en sus diferentes ambientes, familiar, escolar, social y digital, siendo algunos de los más críticos la salud mental y la violencia y el acoso: el bullying", dijo.

En especial, criticó la falta de empatía en sus comentarios: “También deberías saber que con tus comentarios puedes llegar a marcar a quienes se convierten en objeto de estos. Te lo digo, porque como sabrás, yo fui uno de ellos, y aún así, a día de hoy, con profunda decepción, veo que desafortunadamente sigues demostrando una falta de empatía total y absoluta”.

Fernández también reflexionó sobre los límites de la narración en el entretenimiento deportivo: “¿Cuál es el límite? ¿Dónde está la línea entre la risa y la burla? ¿Entre la opinión y la humillación? ¿Entre la crítica y el daño?”.

“No, Christian, ni tú ni nadie arruinó mi carrera. Como apenas hace un par de días comentaste en tu ya tan característico tono sarcástico y burlón dentro de la narración del partido Tigres-Necaxa. Yo jugué el tiempo que quise jugar y lo hice en los mejores equipos de México, a una edad en donde tú apenas te estabas dando cuenta que no tenías el nivel necesario para poder jugar futbol profesional y empezabas a reinventarte como periodista deportivo sin ningún tipo de presión pública. Y eso ni tú ni nadie me lo puede rebatir", añadió.