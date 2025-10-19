La noche del sábado 18 de octubre la mexicana Karely Ruiz se alzó con una victoria contundente en Stream Fighters 4. La creadora de contenido tricolor demostró que su preparación no fue en vano al derrotar por nocaut técnico a la también influencer colombiana Karina García en una pelea estelar que mantuvo a los espectadores al borde de sus asientos.

La creadora de contenido tricolor mostró una determinación feroz y una potencia implacable que marcó la diferencia sobre el rombo de batalla, consolidando su triunfo de manera determinante en el tercer asalto, aún cuando la pelea se desarrollo en Bogotá, Colombia, lo que ponía como favorita a la local cafetalera.

Cabe señalar que Karely Ruiz, originaria de Monterrey, llegó a su combate combate con meses de entrenamiento riguroso, lo que se reflejó en su desempeño, pero sobre todo con una campaña mediática que atrajo las miradas de millones de fanáticos de las redes sociales y de ambas influencers.

Aunque sus los golpes de Ruiz no destacaron por una técnica pulida de las grandes boxeadoras mexicanas, Karely contrarrestó esta debilidad con potencia y consistencia de sus combinaciones. Lo que fue clave para dominar a su oponente, demostrando que no estaba allí solo para una exhibición.

Por su parte, Karina García, intentó contrarrestar el ataque de la tricolor a pesar de su limitada experiencia en el boxeo. La colombiana compensó su falta de técnica con una entrega total, pero el cansancio la dejó vulnerable en el tercer asalto.

En un momento crítico, García se quedó sin respuesta en su esquina, lo que permitió a Ruiz conectar golpes interminables y decisivos que llevaron al réferi a detener la contienda ante la falta de reacción de Karina García, declarando el nocaut técnico a favor de Karely Ruiz.

¿Cuánto dinero ganó Karely Ruiz por su pelea en Stream Fighters 4 y en qué lo gastará?

De acuerdo con información que circula en las redes luego del combate de Karely Ruiz en la pelea estelar de la velada Stream Fighters 4, la influencer mexicana se habría embolsado no menos de 10 mil dólares (unos 183 mil 754 pesos mexicanos).

Una cantidad muy jugosa para la creadora de contenido, quien antes de subir al cuadrilátero ya tenía pensado en qué usaría parte de ese dinero. Karely informó a sus seguidores de las redes sociales que si sel llevaba el triunfo, parte del premio lo donaría a fundaciones de perritos.