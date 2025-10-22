En los últimos días el exfutbolista mexicano Santiago Fernández se ha vuelto un tema de tendencia a través de las redes sociales y en las publicaciones de medio deportivos digitales, esto luego de que destara una polémica con el narrador de TV Azteca Christian Martinoli, luego de su narración en el Preolímpico rumbo a los Juegos de Beijing 2008.

Desde entonces ambos personajes han entablando una serie de mensajes e indirectas que, más que hacer olvidar aquel incidente donde el exjugador destacó por su fallas en un partido ante Haití, han causado revuelo entre los aficionados del balompié y reviviendo la famosa frase de Martinoli: "de qué te vas a disfrazar", dirigida en su momento a Santiago Fernández.

Todo inició previo a los Juegos Olímpicos de 2008, durante un partido crucial de la Selección Mexicana bajo el mando de Hugo Sánchez, cuando Fernández falló jugadas claras de gol frente a Haití. A pesar de la victoria 5-1, el tanto permitido por Guillermo Ochoa eliminó a México de la clasificación a la justa veraniega, costándole el puesto a 'Hugol' y dejando a Fernández en el ojo del huracán.

Desde entonces, la frase “de qué te vas a disfrazar” se convirtió, según palabras del propio Fernández, en un estigma que lo ha perseguido hasta nuestro días. “Me hizo la vida más complicada, porque hoy todavía hay gente que me sigue diciendo ‘de qué te vas a disfrazar’”, dijo en una reciente charla con Antonio de Valdés en su canal de YouTube.

Esta situación, ha provocado más reacciones de Christian Martinoli, quien con su clásico estilo irónico y sarcástico ha aprovechado cualquier oportunidad para revivir sus frases y poner más sal en la herida de Santiago Fernández, quien incluso hace unos días publico una carta en video donde expuso sus puntos de vista sobre la "irresponsable" narración del cronista en aquel momento.

Dicha narración se ha vuelto muy comentada, sin embargo, vale la pena recordar que Christian Martinoli no fue el único que criticó con severidad aquella actuavión de Santiago Fernández ante Haití, ya que en la otra televisora, Enrique Bermúdez también reaccionó en contra del entonces jugador, aunque no sus palabras no causaron tanto eco.

¿Qué fue lo que dijo el 'Perro' Bermúdez sobre Santiago Fernández?

En aquel partido del 16 de marzo de 2008, Televisa también transmitió el duelo entre mexicanos y haitianos, siendo el 'Perro' Bermúdez quien llevaba la narración del segundo tiempo, cuando vinieron los errores de Santiago Fernández en oportunidades claras de gol.

"Diagonal matona... ¡No puede ser, no puede ser, Santiago!" fue el grito que exclamó Bermúdez tras la lamentable jugada al minuto 27 de la segunda mitad, cuando Luis Ángel Landín desbordó por derecha y metió un centro a Fernández, quien con el marco abierto voló su disparo por encima del horizontal. "¡No puede ser, era clarísima!", remató el entonces cronista de Televisa Deportes.

Se habla mucho de la narración de Martinoli en aquel preolímpico.



Pero también el 'Perro' Bermúdez criticó lo de esa noche. pic.twitter.com/wHfsY8JxC2 — History Liga MX (@History_LigaMX) October 21, 2025

Aquella frase del 'Perro' se repitió más adelante cuando Santiago Fernández volvió a errar sus intentos de gol, mismo que fueron complementados por comentarios de parte de Roberto Gómez Junco y Ricardo Peláez.