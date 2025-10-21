La Copa del Mundo de 2026 está cada vez más cerca de arrancar. En menos de 235 días, el balón comenzará a rodar en el estadio Banorte, en la inauguración del próximo Mundial.

México, Estados Unidos y Canadá están más que listos para recibir la justa mundialista, por lo que los ánimos se encuentran al máximo.

De momento, hay 28 selecciones que ya cuentan con su participación asegurada al torneo de selecciones más importante del mundo, es decir, todavía quedan 20 lugares disponibles.

Arabia Saudita, Argelia, Argentina, Australia, Brasil, Cabo Verde, Canadá, Qatar, Colombia, Corea del Sur, Costa de Marfil, Ecuador, Egipto, Estados Unidos, Ghana, Inglaterra, Irán, Japón, Jordania, Marruecos, México, Nueva Zelanda, Paraguay, Senegal, Sudáfrica, Túnez, Uruguay y Uzbekistán son los países que estarán en la Copa del Mundo de 2026.

Los 20 espacios que quedan por ocuparse se estarán definiendo en los próximos meses, cuando finalicen las Eliminatorias a nivel mundial que quedan pendientes.

Lee También Mundial 2026: Filtran el jersey de visita de la Selección Mexicana

Con la ampliación de 32 selecciones a 48, cada vez es mayor la cantidad de debutantes; tal es el caso de Cabo Verde (África), Jordania y Uzbekistán (ambas de Asia).

Una de las que causó mayor sorpresa fue la africana, ya que consiguió su clasificación al Mundial de 2026 siendo el primer lugar del Grupo D en las Eliminatorias de la Confederación Africana de Futbol (CAF, por sus siglas en francés).

Los Tiburones Azules se instalaron en la Copa del Mundo al sumar 23 de los 30 puntos disputados y quedar por encima, incluso, de Camerún, una de las selecciones con más historia de África.

Lee También Mundial 2026: ¿Cuántos lugares quedan disponibles para la Copa del Mundo?

¿Dónde juegan los futbolistas de Cabo Verde que lograron la clasificación histórica al Mundial 2026?

Vozinha | Portero | Chaves | Segunda División de Portugal

Bruno Varela | Portero | Al Hazm | Liga Profesional Saudí

Márcio Rosa | Portero | Montana | Primera División de Bulgaria

Steven Moreira | Lateral derecho | Columbus Crew | Major League Soccer de Estados Unidos

Wagner Pina | Lateral derecho | Trabzonspor l Superliga de Turquía

Sidny Cabral | Lateral derecho | Estela da Amadora | Primeira Liga de Portugal

Diney Borges | Defensa central | Al Bataeh | UAE Pro League de Emiratos Árabes Unidos

Stopira Torreense | Defensa central | Torreense | Segunda División de Portugal

Roberto Lopes | Defensa central | Shamrock Rovers | Primera División de Irlanda

Joao Paulo | Lateral izquierdo | Otelul Galati | Superliga de Rumania

Kevin Lenini | Centrocampista | Krasnodar | Liga Premier de Rusia

Yannick Semedo | Centrocampista | SC Farense | Segunda División de Portugal

Jamiro Monteiro | Centrocampista | PEC Zwolle | Eredivisie de los Países Bajos

Telmo Arcanjo | Centrocampista | Guimaraes | Primeira Liga de Portugal

Ailson Tavares | Centrocampista | Beitar Jesusalem | Liga Premier de Israel

Deroy Duarte | Centrocampista | Ludogorets | Primera División de Bulgaria

Laros Duarte | Centrocampista | Puskas FC Academy | Fizz Liga de Hungría

Ryan Mendes | Extremo | Kocaelispor | Superliga de Turquía

Hélio Varela | Extremo | Maccabi Tel Aviv | Liga Premier de Israel

Willy Semedo | Extremo |OmoniaNicosia | Primera División de Chipre

Garry Rodrigues | Extremo | Apollon Limassol | Primera División de Chipre

Dailon Rocha | Centrodelantero | Casa Pia | Primeira Liga de Portugal

Nuno da Costa | Centrodelantero | Basaksehir | Superliga de Turquía