En menos de 250 días, comenzará la Copa del Mundo de Canadá, Estados Unidos y México 2026.

Todavía quedan 20 boletos disponibles para el siguiente Mundial, pero hay una selección que, sin estar todavía clasificada, es una de las favoritas para alzar el trofeo en Nueva York, donde se jugará la gran final: España.

La Furia Roja, de la mano de Luis de la Fuente, ha conquistado dos títulos en el último par de años, la UEFA Nations League en 2023 y la Eurocopa en 2024, por lo que ya tiene puesta la ficha para pelear por el campeonato del mundo.

Para David Silva, España tiene que ser considerada una de las selecciones más fuertes para el próximo verano. “Juega fantástico. Cada vez que va gente nueva aporta y es un aspirante claramente a ganar el Mundial… y ojalá que lo haga”, mencionó.

Silva lo ganó todo con España entre 2008 y 2012 (dos Eurocopas y un Mundial), gracias a una gran generación de jugadores, y confía en que, actualmente, también hay una base importante para pensar en grandes objetivos.

“Pedri [González] está en un altísimo nivel,Lamine [Yamal]juega muy bien, Dani Olmo es un jugador al que no se le da tanto valor pero, a mí, me parece que como él hay muy pocos”, dijo.

El exfutbolista se atrevió a nombrar a sus selecciones favoritas para ganar el Mundial: “España, seguro; pero Italia o Alemania pueden estar ahí”.