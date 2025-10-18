La más reciente fecha FIFA de octubre estuvo repleta de emociones, de selecciones que lograron afianzar su boleto a la Copa del Mundo de 2026, y de unas otras que se van despidiendo de la misma.

Concretamente, 10 países obtuvieron su boleto en el presente mes. Sin embargo, aún quedan lugares para repartir entre todas las confederaciones para la justa mundialista.

¿Cuántos boletos quedan para el Mundial 2026?

En la Confederación Africana de Futbol y en la Asiática está casi todo definido, pues ambas arrancaron en en noviembre y octubre de 2023, respectivamente.

En Africa, Egipto, Argelia, Ghana, Cabo Verde, Sudáfrica, Senegal y Costa de Marfil consiguieron su boleto, y se unieron a Marruecos y Túnez como los representantes del continente para el torneo en 2026.

Ahmed Abou al Futouh es defensa del Zamalek SC y de la selección nacional de Egipto. FOTO: @13Fatouh

Únicamente queda un lugar disponible. Nigeria se medirá ante Gabón, mientras que Camerún a la República Democrática del Congo, y así se determinará la selección que irá al repechaje.

En Asia, ya estaban las clasificaciones de Irán, Uzbekistán, Corea del Sur, Jordania, Japón y Australia, y en adición,Qatar y Arabia Saudita lograron imponerse a Emiratos Árabes Unidos e Irak, respectivamente, para alcanzar su lugar.

Con este golazo, Santiago Giménez le dio el empate a México frente a Corea del Sur. Foto: Imago7

Por parte de las eliminatorias de la UEFA, la única que obtuvo su boleto en este parón fue Inglaterra, pero aún hay 15 lugares más para el certamen internacional.

Para la Fecha FIFA de noviembre, habrán quedado definidos los 12 grupos donde ya existen equipos que se perfilan para clasificar, como lo son: Alemania, Suiza, Dinamarca, Francia, España, Portugal, Países Bajos, Austria, Noruega, Bélgica y Croacia.

Finalmente, Concacaf aún cuenta con 3 boletos más para acceder al Mundial, y será hasta noviembre donde también se den a conocer quienes serán. Actualmente Surinam, Jamaica y Honduras se encuentran en lo más alto de los clasificatorios.

Miguel Herrera ha sufrido en la eliminatoria de Concacaf con Costa Rica. Foto: Imago7

