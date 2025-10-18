No es ninguna novedad decir que la Selección Mexicana decepcionó a más de uno en el más reciente parón de selecciones. Pues sufrieron una goleada ante Colombia (4-0), y epataron ante Ecuador (1-1), en el estadio Akron.

Ahora, como es costumbre, la FIFA actualizó su ranking de selecciones, donde ordena de mejor a peor, a todos los países que forman parte del organismo.

¿Qué lugar ocupa México en el Ranking FIFA?

Al momento, el conjunto que dirige Javier Aguirre, está lejos de pertenecer a la élite del futbol, y así lo respalda el ranking, pues el Tri se sitúa en la posición número 14.

Javier Aguirre tuvo varias sorpresas en su lista de convocados para la Fecha FIFA de octubre. Foto: Imago7
Aunque un punto favor, dentro de lo malo, es que se encuentran por encima de su acérrimo rival de confederación, Estados Unidos, quienes están en el decimosexto lugar.

El número 1 del ranking le pertenece a España, seguidos por Argentina y Francia, quienes completan el podio.

Ranking de la FIFA completo

1. España - 1.881 puntos

2. Argentina - 1.872 pts.

3. Francia - 1.862 pts.

4. Inglaterra - 1.824 pts.

5. Portugal - 1.778 pts.

6. Países Bajos - 1.760 pts.

7. Brasil - 1.759 pts.

8. Bélgica - 1.740 pts.

9. Italia - 1.717 pts.

10. Alemania - 1.713 pts.

11. Croacia - 1.710 pts.

12. Marruecos - 1.709 pts.

13. Colombia - 1.696 pts.

14. México - 1.683 pts.

15. Uruguay - 1.677 pts.

16. Estados Unidos - 1.673 pts.

17. Suiza - 1.653 pts.

18. Senegal - 1.651 pts.

19. Japón - 1.645 pts.

20. Dinamarca - 1.641 pts.

Conoce cuántos juegos le quedan a la Selección Mexicana antes del Mundial de 2026 / FOTO: Imago7
